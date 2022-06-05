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Російська експропагандистка Овсяннікова у Києві

Російська журналістка, колишня працівниця пропагандистського телеканалу Марина Овсяннікова приїхала до Києва.

Неділя, 5 червня 2022, 11:36
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Про це журналістка з країни-агресора написала у Facebook.

У своєму дописі вона поскаржилася, що Київ зустрів багатогодинними чергами за бензином:

“Київ зустрів нас багатогодинними чергами за бензином. Коли живеш у Москві, складно зрозуміти, які труднощі у звичайному повсякденному житті доводиться долати українцям”.

Також експрацівницю “Первого канала” вразила комендантська година: зловісна ранкова тиша, порожні вулиці та сирени.

Вона здивувалася розв’язаній Росією війні, яка локально триває в Україні понад 8 років, а 24 лютого стала повномасштабною:

“Досі не вдається позбутися відчуття, наскільки можлива війна у 21 столітті? Хочеться плакати від безсилля … чому ми не можемо зупинити все це безумство?”, – таким риторичним питанням Овсяннікова завершила свій допис. 

Теги: Kyiv, війна, Київ, Марія Овсяннікова, пропаганда, російсько-українська війна

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