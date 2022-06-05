Російська експропагандистка Овсяннікова у Києві

Про це журналістка з країни-агресора написала у Facebook.
У своєму дописі вона поскаржилася, що Київ зустрів багатогодинними чергами за бензином:
“Київ зустрів нас багатогодинними чергами за бензином. Коли живеш у Москві, складно зрозуміти, які труднощі у звичайному повсякденному житті доводиться долати українцям”.
Також експрацівницю “Первого канала” вразила комендантська година: зловісна ранкова тиша, порожні вулиці та сирени.
Вона здивувалася розв’язаній Росією війні, яка локально триває в Україні понад 8 років, а 24 лютого стала повномасштабною:
“Досі не вдається позбутися відчуття, наскільки можлива війна у 21 столітті? Хочеться плакати від безсилля … чому ми не можемо зупинити все це безумство?”, – таким риторичним питанням Овсяннікова завершила свій допис.
- 4 червня колишня редакторка російського пропагандистського телеканалу “Первый канал” Марина Овсяннікова приїхала до Одеси та назвала її “родной”. Нардепка від “ЄС” Ірина Геращенко назвала неприйнятним візит російської експропагандистки Марини Овсяннікової.
- Марина Освяннікова стала відомою після того, як в етері російського пропагандистського телеканалу з’явилась з плакатом проти війни в Україні.
- Після цього голова Національної спілки журналістів України, член Керівного Комітету Європейської федерації журналістів Сергій Томіленко опублікував звернення українських журналістів до німецької медіагрупи “Die Welt”, яка оголосила про співпрацю із російською медійницею Мариною Овсянніковою. У зверненні українські журналісти закликають німецьких колег не доручати Овсянніковій розповідати про події в Україні.
- Окрім цього, цьогорічна премія “За свободу медіа” від німецької медіагрупи “Weimer Media Group” присвячена боротьбі за свободу у Східній Європі. Вона дісталася Президенту України Володимиру Зеленському, білоруській опозиціонерці Світлані Тихановській, а також російській медійниці Марині Овсянніковій.
- Також у час, коли російські війська вбивають українських та іноземних медійників. російській пропагандистці та колишній редакторці “Першого каналу” Марині Овсянніковій вручили премію імені Вацлава Гавела за творчу незгоду на Oslo Freedom Forum 2022.
- Нещодавно повідомлялось, що у Києві планувалася пресконференція колишньої російської пропагандистки Марини Овсяннікової. Однак захід скасували.