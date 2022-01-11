Про це повідомила пресслужба штабу ООС у Facebook.

Згідно з повідомленням, у бік селища Піски російські окупанти двічі відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під час виконання бойового завдання на замінованій ділянці місцевості, внаслідок підриву, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям”, — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Протягом 2021 року через дії бойовиків загинуло 77 українських захисників.

Військовослужбовці ООС контролюють ситуацію та продовжують стримувати збройну агресію Російської Федерації.