Про це повідомила пресслужба штабу ООС у Facebook.
Згідно з повідомленням, у бік селища Піски російські окупанти двічі відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Під час виконання бойового завдання на замінованій ділянці місцевості, внаслідок підриву, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям”, — йдеться у заяві.
Нагадаємо, що збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Протягом 2021 року через дії бойовиків загинуло 77 українських захисників.
Військовослужбовці ООС контролюють ситуацію та продовжують стримувати збройну агресію Російської Федерації.
- Нещодавно окупанти тричі обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок один військовий Об’єднаних сил дістав поранення та зараз знаходиться у важкому стані.
- Також від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний коростенець Ігор Тичина. Він воював на Сході України у складі 95-десантно-штурмової бригади.
- 11 листопада, на Донбасі двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям.
- 29 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів поранення отримали п’ятеро українських захисників.
- 28 жовтня внаслідок обстрілів окупантів загинув український захисник.
- 26 жовтня стало відомо, що внаслідок обстрілів на Донбасі один український військовий загинув, ще один отримав поранення.