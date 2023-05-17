17 травня у Кремлі заявили, що троє російських науковців, які працювали над гіперзвуковими ракетними технологіями, зіштовхуються з "дуже серйозними звинуваченнями" у розслідуванні щодо державної зради, яке викликало тривогу в науковій спільноті РФ.

Джерело: Reuters.

Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що йому відомо про відкритий лист сибірських вчених на захист цих науковців, проте додав, що ця справа належить спецслужбам.

У листі, опублікованому 15 травня, колеги Анатолія Маслова, Олександра Шиплюка та Валерія Звегінцева заявили, що судове переслідування загрожує завдати серйозної шкоди російській науці.

“Ми знаємо кожного з них як патріота і порядну людину, яка не здатна на те, у чому їх підозрюють слідчі органи”, – зазначили вони.

Президент РФ Володимир Путін похвалився тим, що Росія є світовим лідером у галузі гіперзвукових ракет, які здатні розвивати швидкість до 10 Махів (12 250 км/год), щоб уникнути протиповітряної оборони. Тоді як Україні нещодавно вдалося знищити шість одиниць такої зброї за одну ніч.

Інформація про наукові конференції за багато років показує, що заарештовані вчені були їх частими учасниками.

У 2012 році Маслов і Шиплюк представили результати експерименту з розробки гіперзвукової ракети на семінарі у Франції. У 2016 році всі троє були серед авторів розділу книги “Гіперзвукові короткочасні установки для аеродинамічних досліджень в ІПМ, Росія”.

У відкритому листі від колег з ITAM мовиться, що матеріали, представлені вченими на міжнародних форумах, неодноразово перевірялися, щоб переконатися, що вони не містять інформації з обмеженим доступом. Справи показали, що “будь-яка стаття чи репортаж можуть призвести до звинувачень у державній зраді”, зазначили у відкритому листі.

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У зверненні також цитується випадок Дмитра Колкера, ще одного сибірського вченого, який був заарештований минулого року за підозрою в державній зраді та доставлений до Москви, попри те, що він страждав на пізню стадію раку підшлункової залози. Колкер, фахівець з лазерів, помер через два дні.

Зазначається, що такі випадки справляли жахливий вплив на молодих російських учених.

“Навіть зараз найкращі студенти відмовляються працювати у нас, а наші найкращі молоді співробітники залишають науку. Низка напрямків досліджень, які є критично важливими для закладення фундаментальної основи для аерокосмічних технологій майбутнього, просто закриваються, тому що співробітники бояться займатися такими дослідженнями”.

Відповідаючи на запитання про лист, речник Кремля Пєсков сказав: “Ми справді бачили це звернення, але російські спецслужби над цим працюють. Вони виконують свою роботу. Це дуже серйозні звинувачення”.

Довідка: Defense Express заявило, що 4 травня над Київською областю було збито російську гіперзвукову ракету Х-47 “Кинджал”. Станом на момент їхньої публікації, офіційних повідомлень та підтверджень від Генштабу ЗСУ або інших офіційних відомств не було. Після цього у Повітряних силах ЗСУ спростували збиття російської ракети.

Вже 6 травня у ЗСУ Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські захисники таки збили днями російську ракету “Кинджал” у небі Київщини. До цього офіційно інформацію заперечували.