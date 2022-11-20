Німеччина запропонувала Варшаві систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір після того, як минулого тижня в Польщі впала ракета, заявила міністерка оборони Крістін Ламбрехт.

Про це інформує Reuters.

Уряд Німеччини вже заявив, що запропонує своєму сусіду подальшу допомогу в патрулюванні повітря за допомогою німецьких винищувачів Eurofighter після інциденту, який викликав побоювання, що війна в Україні може перекинутися через кордон.

“Ми запропонували Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору – нашими винищувачами Eurofighter і системами ППО Patriot”, – зазначила Ламбрехт.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому НАТО посилила протиповітряну оборону в Східній Європі. Понад десяток союзників по НАТО на чолі з Німеччиною в жовтні виступили з ініціативою щодо спільної закупівлі систем протиповітряної оборони для кількох рівнів загроз, зокрема й Patriot.

Німеччина мала 36 підрозділів Patriot, коли вона була передовою державою НАТО під час холодної війни. Нині німецькі сили мають 12 підрозділів Patriot, два з яких дислокуються в Словаччині.

Раніше президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “неможна вважати, що ця ракета буда випущена РФ”. Він також висловив припущення, що це могла бути ракета української ППО.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден також вважає, що ракета, яка впала у Польщі – це ракета української системи ППО.

Тоді як секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети у Польщі та готова надати докази “російського сліду”.

У міністерстві закордонних справ Польщі раніше заявили, що ракета, яка 15 листопада влучила у польському селі Пшеводув, що поблизу з українським кордоном – це ракета російського виробництва.

Своєю чергою, Італія вважає, що немає великої різниці, чи ракета, яка спричинила смертоносний вибух у Польщі, була російською чи ні, оскільки саме Москва винна в атаці на інфраструктуру в Україні, заявила 16 листопада прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні.

Окрім цього, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький 16 листопада заявив, що цілком можливо, що інцидент, коли ракета влучила в південно-східне село на території Польщі, став результатом провокації російської сторони.

Щобільше, посол Польщі при НАТО Томаш Шатковський заявив, що “остаточна відповідальність лежить на Росії” після падіння ракети на території Польщі 15 листопада, в результаті чого загинуло двоє осіб.

Довідка. 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

Довідка. Patriot — американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовується армією США і її союзниками. Виробляється компанією Raytheon, що розташована в США. Це складна багатоцільова система, призначена для збивання літаків, балістичних або крилатих ракет. Окрім США, цією системою керують 17 країн, зокрема Румунія та Польща.

Максимальна дальність перехоплення цілі: 80 км (в секторі 90 градусів);Мінімальна дальність перехоплення цілі: 3 км; Максимальна висота перехоплення цілі: 24 км; Мінімальна висота перехоплення цілі: 0,06 км; Кількість одночасно обстрілюваних цілей: 8 (в секторі 90 градусів); Ймовірність ураження цілі: 0,8 (в бойових умовах – 0,4-0,6); Вага ракети: 912 кг; Вага ракети в ТПК: 1696 кг; Швидкість: 3 – 5 м; Управління: за допомогою хрестоподібних стабілізаційних хвостових площин; Система наведення: на середній ділянці – радіокомандна; на кінцевій – радіолокаційна TVM; Час розгортання з маршу: 30 хвилин.