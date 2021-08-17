Про це поінформували в Державному космічному агентстві України та КБ “Південне”.
Ракета стартувала 17 серпня о 04:47 за київським часом із космодрому Куру, що у Французькій Гвіані.
Як основне навантаження ракета Vega вивела на орбіту космічний апарат Pléiades Neo 4 масою близько 920 кг. Це було здійснено на замовлення компанії Airbus Defence and Space (що є підрозділом Airbus Group).
“Це вже другий з чотирьох супутників, які після повного розгортання сузір’я (Pléiades Neo 3, 4, 5, 6) зможуть відвідувати будь-яку точку Земної кулі принаймні двічі на день та забезпечать комерційних та інституційних споживачів зображеннями з високою роздільною здатністю”, – зазначили в Держкосмосі.
Як поінформувала компанія-оператор Arianespace, йдеться про супутник дистанційного зондування Землі.
Апарат дозволить стежити за об’єктами з високою роздільною здатністю 30 см. Він забезпечить більшу точність геолокації об’єктів (над якими здійснюватиме два прольоти за добу).
Нові дані можна буде отримувати вже за 30-40 хвилин після направлення запиту. Це в п’ять разів швидше, ніж у попередніх супутників. Це дасть змогу реагувати на найкритичніші ситуації майже в режимі реального часу, що відіграє важливу роль для попередження стихійних лих.
Крім супутника, ракета Vega також вивела на орбіту чотири допоміжних корисних навантаження – кубсати RADCUBE, SUNSTORM, LEDSAT на замовлення Європейського космічного агентства та кубсат BRO-4 на замовлення стартапу Unseenlabs.
Варто зазначити, що блок маршового двигуна РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня ракети Vega, розробило українське держпідприємство “Конструкторське бюро “Південне”, а серійно виготовляє “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова”.
Відмінною особливістю розробленого в Україні блоку маршового двигуна є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень). Завдяки цьому забезпечується розведення супутників на різні орбіти.
Загалом з 2012 року ракета Vega стартувала 19 разів (17 із яких успішно).
- Минулого тижня в США українсько-американська ракета “Антарес” (Antares) успішно вивела на орбіту транспортний корабель Cygnus із вантажем для Міжнародної космічної станції (МКС).
- Раніше голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай повідомив, що Україна протягом п’яти років має намір вступити до Європейського космічного агентства та побудувати власний космодром.
- Президент Володимир Зеленський поставив завдання до 2024 року створити в Україні власну космічну ракету-носій легкого класу. Зеленський хоче, щоб ракета була готова до кінця його президентської каденції.
- Крім того, Володимир Зеленський дав завдання вивести на орбіту український супутник. Це хочуть зробити вже в 2021 році. Україна попередньо обрала американську компанію SpaceX Ілона Маска для запуску в грудні цього року супутника і розпочала технічні переговори з нею.
- У листопаді минулого року Державне космічне агентство України приєдналося до угоди в рамках програми NASA “Артеміда” (Artemis) про принципи дослідження Місяця, Марса, комет і астероїдів у мирних цілях.