Розроблена за участі України ракета-носій легкого класу Vega успішно вивела на орбіту космічний супутник для спостереження за Землею.

Про це поінформували в Державному космічному агентстві України та КБ “Південне”.

Ракета стартувала 17 серпня о 04:47 за київським часом із космодрому Куру, що у Французькій Гвіані.

Як основне навантаження ракета Vega вивела на орбіту космічний апарат Pléiades Neo 4 масою близько 920 кг. Це було здійснено на замовлення компанії Airbus Defence and Space (що є підрозділом Airbus Group).

“Це вже другий з чотирьох супутників, які після повного розгортання сузір’я (Pléiades Neo 3, 4, 5, 6) зможуть відвідувати будь-яку точку Земної кулі принаймні двічі на день та забезпечать комерційних та інституційних споживачів зображеннями з високою роздільною здатністю”, – зазначили в Держкосмосі.

Як поінформувала компанія-оператор Arianespace, йдеться про супутник дистанційного зондування Землі.

Апарат дозволить стежити за об’єктами з високою роздільною здатністю 30 см. Він забезпечить більшу точність геолокації об’єктів (над якими здійснюватиме два прольоти за добу).

Нові дані можна буде отримувати вже за 30-40 хвилин після направлення запиту. Це в п’ять разів швидше, ніж у попередніх супутників. Це дасть змогу реагувати на найкритичніші ситуації майже в режимі реального часу, що відіграє важливу роль для попередження стихійних лих.

Крім супутника, ракета Vega також вивела на орбіту чотири допоміжних корисних навантаження – кубсати RADCUBE, SUNSTORM, LEDSAT на замовлення Європейського космічного агентства та кубсат BRO-4 на замовлення стартапу Unseenlabs.

Варто зазначити, що блок маршового двигуна РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня ракети Vega, розробило українське держпідприємство “Конструкторське бюро “Південне”, а серійно виготовляє “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова”.

Відмінною особливістю розробленого в Україні блоку маршового двигуна є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень). Завдяки цьому забезпечується розведення супутників на різні орбіти.

Загалом з 2012 року ракета Vega стартувала 19 разів (17 із яких успішно).