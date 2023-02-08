8 лютого прокуратура Нідерландів заявила, що, ймовірно, президент Росії Володимир Путін особисто підписав рішення про постачання зенітно-ракетних систем великої дальності проросійським сепаратистам на сході України до того, як вони збили рейс 17 Malaysia Airlines у липні 2014 року, що призвело до загибелі всіх 298 пасажирів та екіпажу.

Про це повідомляє The Washington Post.

Проте, хоча прокурори заявили, що вони задокументували “переконливі ознаки” особистої ролі Путіна в цьому рішенні, зазначили, що їхні докази “недостатньо конкретні” для нового судового переслідування.

У листопаді минулого року двоє колишніх офіцерів російської держбезпеки та лідер сепаратистів були засуджені у справі MH17, хоча їх так і не заарештували та не екстрадували. Влада Нідерландів взяла на себе відповідальність за розслідування, оскільки рейс стартував з Амстердама.

Спільна слідча група раніше встановила, що поставлена ​​Росією ракета “земля-повітря” влучила в Boeing 777, що прямував до Куала-Лумпура 17 липня 2014 року, убивши всіх пасажирів і екіпаж.

На пресконференції в Гаазі Спільна слідча група заявила, що її висновки щодо особистої ролі Путіна ґрунтуються на записах телефонних розмов, у яких російські офіційні особи кажуть, що рішення про надання військової підтримки може приймати лише російський президент.

“Є конкретна інформація про те, що запит сепаратистів був представлений президенту, і що цей запит був задоволений”, – сказали слідчі, додавши, що “невідомо, чи в запиті прямо згадується система “Бук”.

Команда зазначила, що, попри сильні ознаки, «висока планка повних і переконливих доказів не досягнута», і що Путін, як глава країни, користується імунітетом від судового переслідування. Прокуратура заявила, що кримінальних проваджень більше не буде.

У вердикті в листопаді суд визнав винними трьох підозрюваних у вбивстві, хоча ніхто з них не перебуває під вартою. Четвертого підозрюваного виправдали. У вироку було конкретно визначено, що відповідальність за збиття літака несе Москва.

Кремль тривалий час заперечував будь-яку причетність до знищення лайнера і відмовлявся екстрадувати обвинувачених або співпрацювати зі слідством.

У листопаді Окружний суд в Гаазі (Нідерланди) визнав винним у діях, що призвели до падіння літака MH17, та вбивстві його пасажирів й екіпажу Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка. Усіх трьох заочно засуджено до пожиттєвого ув’язнення. Також вони мають виплатити 16 мільйонів євро родинам загиблих.

Також визнано, що літак було збито із ЗРК “Бук” ракетою, запущеною з боку тимчасово окупованого РФ Первомайського. Під час засідання визнано, що самопроголошена влада та бойовики отримувала політичні та військові вказівки з Москви.

Тоді Володимир Зеленський назвав це рішення дуже важливим: “Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені”.

Довідка. Вісім років тому неподалік Тореза Донецької області було збито Boeing 777 компанії “Малазійські авіалінії”, який виконував рейс MH17. 17 липня 2014 року загинули всі пасажири та екіпаж — 298 осіб.

Дотепер тривають суди і лише після повномасштабного вторгнення визнали винними чотирьох росіян у збитті літака. Раніше #Букви розповідали, як сталася авіакатастрофа, хто підозрювані та чому суд й досі триває.