Covid-19 Україна

оновлено 30.03.2021 о 01:02

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Рух Суецьким каналом відновлено

Рух Суецьким каналом, який був заблокований тиждень через те, що контейнеровоз "Ever Given" сів на мілину, відновлено.

Вівторок, 30 березня 2021, 01:38

Про це повідомили агентство Reuters та президент Єгіпту Абдель Фаттах Ас-Сісі в Twitter.

Ас-Сісі повідомив, що єгиптянам вдалося покласти край кризі в Суецькому каналі попри складність цього процесу.

“Весь світ може бути впевнений у шляху своїх товарів, що проходить через цю осьову навігаційну артерію”, — написав він.

За інформацією Reuters, рух було відновлено ввечері понеділка після того, як буксири зняли судно мілини.

Голова Адміністрації Суецького каналу (SCA) Усама Рабі сповістив, що до ранку вівторка через канал в обох напрямках мають пройти 113 суден.

Чергу з 422 суден, яка утворилася внаслідок блокування каналу, планують ліквідувати за 2-3 дні.

Що стосується самого “Ever Given”, за інформацією Рабі, жоден з 18,3 тисяч контейнерів, якими судно було завантажене, не постраждав.

Теги: Ever Given, Єгипет, Суецький канал

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