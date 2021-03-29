Рух Суецьким каналом відновлено

Рух Суецьким каналом, який був заблокований тиждень через те, що контейнеровоз "Ever Given" сів на мілину, відновлено.

Про це повідомили агентство Reuters та президент Єгіпту Абдель Фаттах Ас-Сісі в Twitter.

Ас-Сісі повідомив, що єгиптянам вдалося покласти край кризі в Суецькому каналі попри складність цього процесу.

“Весь світ може бути впевнений у шляху своїх товарів, що проходить через цю осьову навігаційну артерію”, — написав він.

وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة.

لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون.

وسلاما يا بلادي ٢/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) March 29, 2021

За інформацією Reuters, рух було відновлено ввечері понеділка після того, як буксири зняли судно мілини.

Голова Адміністрації Суецького каналу (SCA) Усама Рабі сповістив, що до ранку вівторка через канал в обох напрямках мають пройти 113 суден.

Чергу з 422 суден, яка утворилася внаслідок блокування каналу, планують ліквідувати за 2-3 дні.

Що стосується самого “Ever Given”, за інформацією Рабі, жоден з 18,3 тисяч контейнерів, якими судно було завантажене, не постраждав.