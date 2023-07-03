3 липня президент Володимир Зеленський заявив, що саме зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Михеїла Саакашвілі.

Джерело: Володимир Зеленський/Telegram

Глава Української держави нагадав, що неодноразово закликав офіційний Тбілісі зупинити це знущання та домовитися про повернення Саакашвілі до України. Західні партнери у координації з Україною також пропонували різні опції порятунку.

3 липня президент доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею.

Зеленський знову закликав грузинську владу передати Україні громадянина України Михеїла Саакашвілі для необхідного лікування і догляду.

І закликаю наших партнерів – звернутись, не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину. Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя – це базова європейська цінність”, – наголосив він.

Зауважимо, третій грузинський президент Міхеїл Саакашвілі, який перебуває у в’язниці, показав, як виглядає під час дистанційного приєднання до судового засідання. На скріншотах видно, що він дуже схуд, і в нього випирають ребра.

Довідка. Саакашвілі заарештували восени 2021 року у Тбілісі після його повернення до країни, до того експрезиденту вже ухвалили заочний вирок – 6 років позбавлення волі.

Ввечері понеділка, 8 листопада, стало відомо, що колишнього президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі екстрено відправили у невідомому напрямку гелікоптером.

Виявилося, що політика перевезли з 12-го пенітенціарного закладу (Руставська колонія) до медичного закладу для обвинувачених і засуджених №18 в місті Глдані.

Тим часом, відповідно до висновків комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр “Емпатія”, через погіршення стану здоров’я грузинському політику не можна залишатися за ґратами. Влада Грузії заявила, що не розглядатиме висновків експертизи.

У квітні 2022 року колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла про погіршення стану здоров’я Голови виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі, якого заарештовано у Грузії.

Водночас 6 лютого Тбіліський міський суд ухвалив рішення, за яким колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі залишиться під вартою, тим самим не дозволивши політику пройти лікування за кордоном.