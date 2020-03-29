Covid-19 Україна

оновлено 03.29.2020 о 20:01

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З 29 березня в громадському транспорті Вінниці можна їздити тільки за спецперепустками

З неділі 29 березня у Вінниці будуть призупинено перевезення громадян в громадському транспорті. За винятком працівників підприємств, установ та організацій, що належать до критичної інфраструктури.

Неділя, 29 березня 2020, 08:11

Про це повідомляє пресслужба Вінницької міськради.

Зараз всі підприємства, установи та організації, які відносяться до критичної інфраструктури, готують для своїх працівників спеціальні документи для проїзду в громадському транспорті.

З 29 березня громадський транспорт Вінниці буде перевозити персонал:

  • закладів охорони здоров’я та аптечних мереж;
  • виробничих підприємств, заводів, ринків, великих супермаркетів та торгових мереж, які здійснюють забезпечення населення продуктами харчування;
  • підприємств електро-, газо-, тепло-, водозабезпечення, управляючих компаній житлових будинків та комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста;
  • підприємств зв’язку;
  • підприємств та об’єктів критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл;
  • установ, які надають фінансові та банківські послуги;
  • установ урядування, які надають найважливіші державні послуги;
  • підприємств транспортного забезпечення;
  • персонал, який працює у сфері оборони, правопорядку та цивільного захисту населення.

До цього в громадському транспорті могли їздити всі громадяни, але не більше, ніж по 10 чоловік.

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Теги: Вінниця, громадський транспорт, коронавірус, карантин

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