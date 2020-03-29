З 29 березня в громадському транспорті Вінниці можна їздити тільки за спецперепустками

З неділі 29 березня у Вінниці будуть призупинено перевезення громадян в громадському транспорті. За винятком працівників підприємств, установ та організацій, що належать до критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької міськради.

Зараз всі підприємства, установи та організації, які відносяться до критичної інфраструктури, готують для своїх працівників спеціальні документи для проїзду в громадському транспорті.

З 29 березня громадський транспорт Вінниці буде перевозити персонал:

закладів охорони здоров’я та аптечних мереж;

виробничих підприємств, заводів, ринків, великих супермаркетів та торгових мереж, які здійснюють забезпечення населення продуктами харчування;

підприємств електро-, газо-, тепло-, водозабезпечення, управляючих компаній житлових будинків та комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста;

підприємств зв’язку;

підприємств та об’єктів критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл;

установ, які надають фінансові та банківські послуги;

установ урядування, які надають найважливіші державні послуги;

підприємств транспортного забезпечення;

персонал, який працює у сфері оборони, правопорядку та цивільного захисту населення.

До цього в громадському транспорті могли їздити всі громадяни, але не більше, ніж по 10 чоловік.