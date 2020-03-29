З 29 березня в громадському транспорті Вінниці можна їздити тільки за спецперепустками

Про це повідомляє пресслужба Вінницької міськради.
Зараз всі підприємства, установи та організації, які відносяться до критичної інфраструктури, готують для своїх працівників спеціальні документи для проїзду в громадському транспорті.
З 29 березня громадський транспорт Вінниці буде перевозити персонал:
- закладів охорони здоров’я та аптечних мереж;
- виробничих підприємств, заводів, ринків, великих супермаркетів та торгових мереж, які здійснюють забезпечення населення продуктами харчування;
- підприємств електро-, газо-, тепло-, водозабезпечення, управляючих компаній житлових будинків та комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста;
- підприємств зв’язку;
- підприємств та об’єктів критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл;
- установ, які надають фінансові та банківські послуги;
- установ урядування, які надають найважливіші державні послуги;
- підприємств транспортного забезпечення;
- персонал, який працює у сфері оборони, правопорядку та цивільного захисту населення.
До цього в громадському транспорті могли їздити всі громадяни, але не більше, ніж по 10 чоловік.
- Раніше у Києві помітили чоловіка, який в масці зачепився за тролейбус і їхав мостом Патона
- Нагадаємо, що з 23 березня до громадського транспорту Києва може заходити лише певна категорія пасажирів і лише за спецперепустками, які видають у КМДА або районних управліннях.
- Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.
- Раніше #Букви розповідали, як виглядає спецпропуск на громадський транспорт.
- 21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці, зокрема, про зупинення роботи громадського транспорту з 23 березня.
- 17 березня з 23:00 вечора в Києві припинив роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- Перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.