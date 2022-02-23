В Україні сьогодні кібератаки зазнали деякі урядові сайти. Зокрема портали Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Служби безпеки України та Міністерства закордонних справ не відкриваються.

Про це повідомляють #Букви.

Доступ до урядових сайтів відсутній. При спробі зайти на один із них видає помилку. Також із труднощами працюють сайти Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ. Поки з’ясовують причини події.

Спікер Верховної Ради заявив, що хакери спробували зламати акаунти його сім’ї та заблокувати банківські картки. Зазначимо, що спроби входу здійснювалися з Росії.

“Дотримуйтесь кібергігієни, будьте обережні та не довіряйте випадковим повідомленням. Не забувайте провести зміну паролів, двоетапну ідентифікацію та інші заходи інформаційної безпеки!” – зазначив він у Facebook.

Зазначимо, що останню кібератаку здійснили 15 лютого. Вона стала наймасштабнішою в історії. DDоS-атаки, тобто перевантаження трафіку сайтів, тривали й 16 лютого. Тоді хакери знайшли вразливі місця у програмному коді самого сайту. Для ліквідації наслідків залучали українських та американських фахівців.

Зокрема кібернапад, який здійснили вночі 14 січня був ініційований РФ. Майже всі державні інформаційні ресурси 17 січня відновили роботу.