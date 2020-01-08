Саудівська Аравія зупинила рух танкерів з нафтою через Ормузську протоку, що відокремлює Перську затоку від Індійського океану.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Рішення про зупинення транзиту танкерів з нафтою прийняв один з найбільших операторів танкерів компанія Bahri, що належить арабському уряду. Таке рішення було прийнято на тлі ракетних ударів Ірану по військових об’єктах Сполучених Штатів в Іраку.

“Рекомендується утриматися від транзиту через протоку Ормуз до 16:00 8 січня за саудівським часом”, – йдеться в повідомленні Bahri, з текстом якого ознайомилося видання.

Вартість добового фрахту нафтових танкерів класу VLCC на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та загроз з боку Ірану заблокувати Ормузьку протоку підскочила до 130 тис. доларів.

Загалом через Ормузську протоку, що становить собою вузький судноплавний шлях з Перської затоки в Індійський океан, щодня проходить близько 20% всіх світових постачань нафти.

Нагадаємо, що військові Ірану в ніч на 8 січня протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.

У Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околиць, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.