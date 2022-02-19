Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Правоохоронці наголосили, що в загостренні конфлікту зацікавлені лише Росія та керівники псевдореспублік. А будь-які заяви про нібито наступальні операції ЗСУ – черговий витік гібридної війни.
“Весь світ бачить, що заради досягнення своїх інтересів терористи, керовані країною-агресором, здатні піти на будь-які провокації, аби вкотре безпідставно звинуватити Україну в загостренні ситуації”, – зазначено у повідомленні.
Водночас щоб запобігти подальшій дестабілізації шляхом провокацій чи диверсій, СБУ буде оперативно реагувати на будь-які сценарії разом з іншими органами влади. Також правоохоронці закликали всіх мешканців мирних та окупованих населених пунктів не піддаватися паніці та дезінформації.
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