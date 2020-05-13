Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що Уряд не встановлював обмежень щодо виїзду українських громадян за кордон, у тому числі на роботу.

Про це він повідомив сьогодні під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, повідомляють #Букви.

“З приводу обмеження виїзду – це фейк і брехня. Жодних обмежень Уряд не встановлював. Сьогодні ведуться переговори з європейськими урядами про те, що в разі запрошення наших людей на роботу в європейські країни це повинна бути офіційна робота, медичні гарантії, гарантії повернення людей, гарантії нормальних умов їхньої роботи і проживання там. Ми вперше отримали можливість на рівних вести діалог про захист інтересів наших людей у європейських країнах”, – зазначив Шмигаль.

За його словами, Кабінет Міністрів намагається забезпечити українцям гідні умови роботи в Європі, а також гарантувати безпеку всередині країни.

“Важливим моментом також є те, що якщо люди їдуть на роботу в Європу, то це не має бути двотижневий туризм туди-сюди, імпорт-експорт коронавірусу. Ми не для того два місяці тримали країну, і вся Європа тримає країни закритими, щоб кожні два тижні привозити 100-200 тисяч інфікованих людей, постійно боротися і валити економіку країни”, – наголосив Шмигаль.

Як відомо, 10 травня посольство Великобританії в Україні заявило, що українці не можуть виїжджати за кордон без окремого дозволу Міністерства закордонних справ. Згодом у МЗС України запевнили, що громадянам не потрібні спеціальні дозволи для виїзду за кордон.