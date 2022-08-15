Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що важливо не ускладнювати життя опонентам Кремля. Попри це, він визнав, що є місце для дебатів на європейському рівні щодо заборони видачі віз російським туристам.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Після зустрічі з лідерами країн Північної Європи в Осло в понеділок, Шольц зауважив, що важливо розуміти ситуацію в РФ, звідки тікає багато людей, тому що вони не згодні з російським режимом.

“Усі рішення, які ми приймаємо, не повинні ускладнювати виїзд з країни, відхід від керівництва і диктатури в Росії”, – додав він.

Водночас кілька європейських лідерів, зокрема Санна Марін з Фінляндії, яка також була на зустрічі, закликали заборонити російським туристам в’їзд до ЄС, щоб гарантувати, що вони також заплатять за вторгнення РФ в Україну.

Раніше Шольц відповів щодо свого ставлення відносно пропозиції скасувати видачу віз для росіян, зауваживши, що “це війна Путіна”, і тому йому складно сприйняти цю ідею.

За його словами, господар Кремля відповідальний за повномасштабну війну проти України. Шольц додав, що Євросоюз вже ухвалив персональні санкції щодо низки російських посадовців та членів їх сімей, і цей список буде розширюватись.

Натомість “каральні заходи” проти всіх росіян німецький канцлер не вважає виправданими. На думку Олафа Шольца, якщо заборонити подорожі країнами ЄС усім росіянам, це лише послабить ефективність санкцій, адже вони будуть спрямовані проти всіх, “зокрема й невинних”.

Тоді ж міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зреагував на цю заяву, наголосивши, що російські солдати йдуть на чужу землю вбивати, а населення РФ, у більшості, підтримує війну.