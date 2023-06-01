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Швейцарський концерн пропонує постачити танки Leopard Україні

Швейцарська компанія Ruag, що спеціалізується на аерокосмічній техніці та оборонній промисловості, офіційно подала заявку на експорт 96 танків Leopard 1, підтвердив Державний секретаріат з економічних питань (SECO). Рішення прийняли всупереч інформації про те, що уряд відмовить у зверненні.

Четвер, 1 червня 2023, 18:19
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Джерело: SRF

Сім років тому Ruag купила танки в Італії для перепродажу або використання на запчастини: 96 Leopard 1. Вони й досі зберігаються в Італії.

Зауважується, що у покупці зацікавлений німецький оборонний концерн Rheinmetall. Як зазначила представниця концерну Кірстен Гаммеріх, танки, котрі потребують інспекції та ремонту, надалі можуть передати Україні.

У березні неофіційний запит Ruag отримав відмову SECO, оскільки Швейцарія займає позицію нейтралітету, згідно з яким країна не підтримує жодну з держав, що беруть участь у військових діях. З цієї ж причини Швейцарія досі відмовляється спорядити танкові боєприпаси, які вона продала Німеччині кілька років тому. Країна вимагає гарантій можливості заборони подальшого перепродажу.

Своєю чергою, представниця Ruag пояснила подання офіційної заявки.

“Ми хотіли б отримати офіційне рішення, щоб краще оцінити варіанти ведення бізнесу”.

На запит у SECO підтвердили новий офіційний запит Ruag, але не дали додаткових коментарів. Федеральна влада може самостійно прийняти рішення про продаж танків або передати це питання Федеральній раді для політичної оцінки.

Швейцарію критикують за те, що країна забороняє іншим державам передавати Україні озброєння, вироблене її оборонпромом.

Зауважимо, у травні уряд Швейцарії підтримав пропозицію комісії з безпекової політики Національної ради країни щодо виведення з експлуатації 25 танків німецького виробництва Leopard 2 для майбутнього їх продажу виробнику — компанії Rheinmetall.

Стало відомо, що Швейцарія дозволила реекспорт зброї власного виробництва в інші країни, що уможливить передачу військової техніки в Україну.

Додамо, що у березні цього року президент Швейцарії Ален Берсет заявив, що його держава виступає проти експорту озброєння в Україну через власний нейтралітет.

У Швейцарії заборонено реекспорт швейцарської зброї до країн, що перебувають у стані війни. Втім, питання нейтралітету обговорюють ще з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Така заява стала відповіддю на звернення німців щодо дозволу придбати старі швейцарські танки Leopard.

Наразі Швейцарія показує меншу “гнучкість” у питанні військового нейтралітету: “Ці санкції абсолютно сумісні з нейтралітетом”, – додав Берсет.

Також вона відмовлялася дозволити державам, які володіють зброєю швейцарського виробництва, реекспортувати її до України.

Наразі парламентом розглядається кілька ініціатив, що спрямовані на послаблення правил реекспорту. Берсет зауважив, що швейцарський парламент “має багато можливостей для зміни законів”.

Теги: Ruag, виробник зброї, концерн, постачання озброєння, танки Україні, Швейцарія, леопард

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