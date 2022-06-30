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Швеція пообіцяла екстрадувати до Туреччини 73 особи – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Швеція пообіцяла видати 73 особи в результаті меморандуму, котрих Анкара підозрює в тероризмі.

П’ятниця, 1 липня 2022, 00:53
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Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У разі, якщо обіцянка не буде виконана, Туреччина не направлятиме запрошення Швеції до НАТО на ратифікацію своїм парламентом.

Проте Ердоган назвав підписаний меморандум між Швецією, Фінляндією та Туреччиною “дипломатичною перемогою”.

Перед самітом НАТО, де підписали тристоронній меморандум, Туреччина заявила, що накладе вето на заявки Швеції та Фінляндії щодо членства в НАТО, стверджуючи, що в них є члени Робочої партії Курдистану, яку Туреччина, ЄС і США визнають терористичною організацією.

У меморандумі з 10 статей зазначено, що Швеція та Фінляндія розглянуть запити Туреччини про екстрадицію підозрюваних у терористичній діяльності відповідно до Європейської конвенції про екстрадицію.

Туреччина відмовилася від заперечень проти членства Фінляндії та Швеції в НАТО в результаті меморандуму, а також після розмови Ердогана з президентом США Джо Байденом 29 червня.

У НАТО також привітали підписання тристороннього меморандуму між Швецією, Фінляндією та Туреччиною, яка виступала проти їхнього членства. В Альянсі переконані, що приєднання Фінляндії та Швеції зробить їх безпечнішими, НАТО — сильнішим, а євроатлантичний простір — більш безпечним.

Довідка. Фінляндія та Швеція оголосили про намір вступити до НАТО на тлі російського повномасштабного нападу на Україну. Для прийому цих країн до альянсу, однак, потрібна згода всіх 30 його членів. Тим часом Анкара досі не бажала сказати своє “так”.

Туреччина, яка приєдналася до альянсу через три роки після його створення в 1949 році та має другу за чисельністю армію, заявила, що не підтримає заявки країн, якщо її вимоги не будуть виконані.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обґрунтував свою позицію тим, що нібито вищезазначені держави є прихистком для терористичних організацій. Турецький лідер зауважив, що контакти Фінляндії та Швеції з Робітничою партією Курдистану несумісні з діяльністю в Альянсі.

Окрім того, Анкару не влаштовувало, що після початку військової операції Туреччини проти курдів у Сирії у 2019 році Стокгольм та Гельсінкі ввели санкції на постачання оборонної зброї до цієї країни.

Теги: меморандум, НАТО, Реджеп Таїп Ердоган, угода, Швеція, Анкара

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