У довгоочікуваній автобіографії Spare принц Гаррі розповідає про "фізичний напад" з боку його брата Вільяма, нині принца Уельського, коли їхні стосунки погіршилися через шлюб молодшого принца з американською акторкою Меган Маркл.

Про це повідомляє The Guardian.

Описуючи сварку у своєму будинку в Лондоні у 2019 році, Гаррі зазначив, що Вільям назвав Меган “важкою”, “грубою” та “абразивною”.

Сварка між братами загострювалася, розповів Гаррі, доки Вільям “схопив мене за комір, зірвавши прикрасу, і … повалив на підлогу”.

Сцена є однією з багатьох у Spare, яка буде опублікована вже наступного тижня та, ймовірно, викличе серйозний фурор у британській королівській родині.

Назва книги походить від старої приказки в королівських і аристократичних колах: що перший син є спадкоємцем титулів, влади та багатства, а другий, — запасним, якщо щось трапиться з первістком.

Гаррі пише, що Вільям хотів поговорити про “всю катастрофу” їхніх стосунків і боротьбу з пресою. Але коли він прибув до Ноттінгемського котеджу, де Гаррі тоді жив, то був уже “запалений”.

Після того, як Вільям поскаржився на Меган, Гаррі сказав йому, що той повторює розповідь преси.

Згодом Гаррі звинуватив Вільяма в тому, що він поводиться як спадкоємець, не в змозі зрозуміти, чому його молодший брат не задоволений бути запасним.

Відбувся обмін образами, перш ніж Вільям заявив, що намагається допомогти, Гаррі відповів: “Ти серйозно? Допомогти мені? Вибачте – ви це так називаєте? Допомагаєш мені?”.

Цей коментар ще більше розлютив його брата, який вилаявся, наступаючи до нього. Наляканий, Гаррі попрямував на кухню, а його розлючений брат слідував за ним.

Гаррі дав братові склянку води і попросив заспокоїтись.

Він відставив воду, назвавши мене іншим ім’ям, а потім підійшов. Все сталося так швидко, дуже швидко. Він схопив мене за комір, зірвавши мою прикрасу, і повалив на підлогу. Я приземлився на собачу миску, яка тріснула під моєю спиною, шматки врізалися в мене. Якусь мить я полежав, ошелешений, а потім підвівся і сказав йому виходити”.

Посилаючись на бійки між братами в дитинстві, Вільям закликав його дати відповідь, Гаррі відмовився це зробити. Вільям пішов, проте згодом повернувся “з жалем і перепросив”. Також він закликав “не розповідати про це Мег”.

– Ви маєте на увазі, що ви напали на мене?.

– Я не нападав на тебе, Гарольде.

Гаррі не розповів своїй дружині про те, що сталось, але подзвонив своєму терапевту.

Коли пізніше Меган помітила “подряпини та синці” на спині і він розповів їй про напад, Гаррі каже, що вона “не була ані здивована, ані сердита”.

Вона була страшенно сумна”.

Невдоволення Гаррі тим, що він “запасний”, є об’єднуючою темою його книги, у розділах про його дитинство, навчання в школі, його королівську кар’єру та кар’єру в британській армії, його стосунки з батьками та братом і його життя з Меган.

На початку принц Гаррі розповідає історію про те, як його батько, нині король Чарльз, нібито сказав своїй дружині, принцесі Діані, у день його народження: “Чудово! Тепер ти дала мені спадкоємця і запасного – мою роботу зроблено”.

Описуючи свої спогади та любов до Діани, яка загинула в автокатастрофі в Парижі в серпні 1997 року, свою любов до своєї бабусі, королеви Єлизавети II, яка померла минулого року, Гаррі не шкодує у своїх переказах насичених приватних сцен і розмови.

Гаррі познайомився з Меган у 2016 році. Вони одружилися у Віндзорському замку у 2018 році. Будучи герцогом і герцогинею Сассекськими, вони почали спільне життя як члени королівської сім’ї, але швидко віддалилися від сім’ї та зрештою почали жити окремо, переїхавши до Канади, а потім до Каліфорнії.

Теми нещодавно випущеного документального фільму Netflix, включаючи викидень Меган та її думки про самогубство, а також припущення про расизм у королівських колах, широко висвітлюються в книзі Гаррі.

Окрім цього, два інтерв’ю з принцом мають вийти в етер у Великої Британії та США цими вихідними, на ITV News at Ten і CBS 60 Minutes. Обидва інтерв’ю очікуються з нетерпінням, трейлери та тизери вважаються новинами, оскільки спекуляції щодо того, що Гаррі вирішив сказати у своїй книзі, продовжуються.

У фрагменті інтерв’ю ITV Гаррі наголосив, що “хотів би повернути свого батька та свого брата”.

Проте, зауважують у виданні, з огляду на подробиці, викладені в його книзі, це може здатися малоймовірним.

Гаррі розповідає про сумну зустріч із Чарльзом і Вільямом після похорону у Віндзорському замку принца Філіпа, чоловіка королеви, у квітні 2021 року.

Чарльз, за ​​його словами, стояв між своїми ворогуючими синами, “дивлячись на наші почервонілі обличчя”.

Будь ласка, хлопці, — цитує Гаррі слова батька. Не перетворюйте мої останні роки на страждання”.

Раніше принц Гаррі та його дружина Меган Маркл звинуватили королівську родину в “несвідомому упередженні” у новому серіалі від Netflix. Прогнозували, що стрічка поглибить розкол між подружжям та Букінгемським палацом.