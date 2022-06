Про це повідомляють #Букви.

Найбільша увага до вироку – від британських ЗМІ, адже серед трьох засуджених іноземців двоє – Шон Піннер та Ейден Аслін – громадяни Сполученого Королівства. Третій іноземець – це підданий Марокко Брахім Саадун.

Зокрема британська газета The Guardian опублікувала декілька статей щодо винесеного “судом ДНР” смертного вироку.

Окрім новини про вирок, британське видання опубліковано статтю про те, що відомо про Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також реакцію британських посадовців на вирок.

Інше британське видання Financial Times опублікувало статтю під назвою “Підтриманий Росією суд виніс британським та марокканському “найманцям” смертний вирок”.

Британська газета The Daily Telegraph випустила статтю під назвою “Володимир Путін може використати смертний вирок британців, щоб звільнити союзника”. Під “союзником” видання має на увазі Віктора Медведчука, якого в Україні підозрюють у державній зраді.

Не оминули увагою й американські ЗМІ. Зокрема видання The New York Times опублікувало статтю “Трьох іноземних бійців в українській армії засудили до страти на підконтрольній Росії території”.

Інше американське видання The Washington Post опублікувало статтю з назвою “Сепаратистський суд виніс смертні вироки британцям та марокканцю, які воювали за Україну”.

А колумністка американського новинного сайту The Daily Beast Джулія Давіс обурилась тим, як на російському телебаченні обговорюють, що варто зробити з засудженими іноземними військовими – “розстріляти чи повісити”.

Meanwhile in modern Russia: a screaming match on state TV as to whether captured British citizens Shaun Pinner and Aiden Aslin should be shot, hanged, quartered or exchanged for ransom (the release of Russia's frozen assets), as they hope to cause a rift in British society. pic.twitter.com/QCpOFbSpsO

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) June 8, 2022