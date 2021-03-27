Covid-19 Україна

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Обстріл під Шумами: названо імена ще двох загиблих військових

У п’ятницю, 26 березня, поблизу населеного пункту Шуми Донецької області бойовики вбили чотирьох українських воїнів. Стали відомі імена ще двох загиблих

Субота, 27 березня 2021, 16:06

Про це повідомляють #Букви.

Внаслідок ворожого обстрілу загинув 47-річний боєць 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Сергій Барнич. За даними голови Спілки ветеранів АТО Калуського району Олександра Соколовського, загиблий воїн проживав у Калуші під Івано-Франківськом.

Водночас Дубровицька міськрада, що на Рівненщині, повідомила, що в результаті обстрілу під Шумами загинув 27-річний Максим Абрамович. 

“Дубровицька громада з великим болем сприйняла сумну звістку: на Сході загинув боєць з Дубровиці Максим Абрамович 1994 року народження, розумний, щирий, відповідальний, небайдужий, патріот України”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що воїн з 2017 по 2020 рік захищав Україну на Донбасі. У грудні 2020 року він знову поповнив лави ЗСУ. Загинув 26 березня.

“Вічна пам’ять герою України – Максиму Абрамовичу, який віддав своє молоде життя за мир та спокій на рідній землі”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України. Зазначається, що в результаті обстрілу, чотири українських військовослужбовці загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

Водночас Українська делегація у Тристоронній контактній групі заявила, що збирається на екстрену внутрішню нараду для обговорення цього обстрілу.

Одним із загиблих став підполковник Збройних сил України Сергій Коваль. Імені четвертого загиблого наразі не повідомляють.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість обстрілів з боку окупантів. Наприклад, 12 березня було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, внаслідок чого один український захисник загинув, ще один отримав бойове травмування.

6 березня було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

5 березня було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, в результаті чого один український захисник отримав поранення. Окупанти тричі проігнорували запити України про введення “тиші”.

1 березня в районі Водяного на Донбасі постраждали дев’ять українських військових: їх автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

  • 19 лютого РНБО ухвалила таємне рішення в зв’язку із загостренням в зоні ООС.
  • 18 березня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі радників лідерів “нормандської четвірки” запропонував прийняти заяву про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі.
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