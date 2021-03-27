Обстріл під Шумами: названо імена ще двох загиблих військових

У п’ятницю, 26 березня, поблизу населеного пункту Шуми Донецької області бойовики вбили чотирьох українських воїнів. Стали відомі імена ще двох загиблих

Про це повідомляють #Букви.

Внаслідок ворожого обстрілу загинув 47-річний боєць 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Сергій Барнич. За даними голови Спілки ветеранів АТО Калуського району Олександра Соколовського, загиблий воїн проживав у Калуші під Івано-Франківськом.

Водночас Дубровицька міськрада, що на Рівненщині, повідомила, що в результаті обстрілу під Шумами загинув 27-річний Максим Абрамович.

“Дубровицька громада з великим болем сприйняла сумну звістку: на Сході загинув боєць з Дубровиці Максим Абрамович 1994 року народження, розумний, щирий, відповідальний, небайдужий, патріот України”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що воїн з 2017 по 2020 рік захищав Україну на Донбасі. У грудні 2020 року він знову поповнив лави ЗСУ. Загинув 26 березня.

“Вічна пам’ять герою України – Максиму Абрамовичу, який віддав своє молоде життя за мир та спокій на рідній землі”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України. Зазначається, що в результаті обстрілу, чотири українських військовослужбовці загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

Водночас Українська делегація у Тристоронній контактній групі заявила, що збирається на екстрену внутрішню нараду для обговорення цього обстрілу.

Одним із загиблих став підполковник Збройних сил України Сергій Коваль. Імені четвертого загиблого наразі не повідомляють.