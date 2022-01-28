Відповідну заяву вона оприлюднила в Facebook.
“Сьогодні в Києвському апеляційному суді розглядають апеляцію щодо запобіжного заходу лідеру опозиції Петру Порошенку. Напередодні, як пишуть ЗМІ, фракція СН викликала на килим Генпрокурорку Ірину Венедиктову, аби заслухати її з цієї резонансної, насправді, політично вмотивованої справи. Ми розглядаємо всі ці публічні маневри як неприхований тиск на слідство з вимогою бажаного для Банкової результату, яка хоче арешту Порошенка. Інших проблем в інфантилів немає”, – написала Геращенко.
“Наша машина з озвучкою заблокована, людей не пускають на раніше узгоджене місце проведення акції.Вчергове публічно звертаємося до керівництва Нацполіції та МВС з вимогою не повторювати помилок, в тому числі 19 січня 2022 року, коли силовики накинулися на намети з чаєм. І, якби не мудрість наших прихильників, це могло б перерости в провокацію і бійку. Вимагаємо від влади дотримання законності, в тому числі права українців на протест і на мирні зібрання”, – заявила співголова фракції “Європейська солідарність”.
- Нагадаємо, під Печерським районним судом, де сьогодні має відбувалося засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України, лідеру партії “Європейська Солідарність” Петру Порошенку, почалися сутички. Побили депутата Київради Олександра Погребиського. Представники правоохоронних органів почали силове протистояння з мирними протестувальниками і намагалися знести намети, в яких роздавали чай учасникам акції.
- П’ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко на ток-шоу Славіка Шустера заявив, що справу проти нього замовив Президент України Володимир Зеленський, а спонсорував олігарх Ігор Коломойський.
- Офіс генпрокурора України подав апеляційну скаргу на запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання п’ятому президенту України, лідеру партії “Європейська Солідарність” Петру Порошенку.
- Нагадаємо, пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що у справі проти його підзахисного задіяний слідчий, який в часи президента-втікача Віктора Януковича фальсифікував кримінальні справи за мітинг у Межигір’ї.
- Як світові засоби масової інформації гостро відреагували на звинувачення у державній зраді п’ятого президента України Петра Порошенка, читайте у матеріалі.