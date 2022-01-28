“Наша машина з озвучкою заблокована, людей не пускають на раніше узгоджене місце проведення акції.Вчергове публічно звертаємося до керівництва Нацполіції та МВС з вимогою не повторювати помилок, в тому числі 19 січня 2022 року, коли силовики накинулися на намети з чаєм. І, якби не мудрість наших прихильників, це могло б перерости в провокацію і бійку. Вимагаємо від влади дотримання законності, в тому числі права українців на протест і на мирні зібрання”, – заявила співголова фракції “Європейська солідарність”.