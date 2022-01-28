Відповідну заяву вона оприлюднила в Facebook.

“Сьогодні в Києвському апеляційному суді розглядають апеляцію щодо запобіжного заходу лідеру опозиції Петру Порошенку. Напередодні, як пишуть ЗМІ, фракція СН викликала на килим Генпрокурорку Ірину Венедиктову, аби заслухати її з цієї резонансної, насправді, політично вмотивованої справи. Ми розглядаємо всі ці публічні маневри як неприхований тиск на слідство з вимогою бажаного для Банкової результату, яка хоче арешту Порошенка. Інших проблем в інфантилів немає”, – написала Геращенко.

За словами депутатки, сьогодні зранку людей, які збирались на мирну акцію підтримки зустріли кордони поліції, перекриті входи до суду, КамАЗи з нацгвардією в повній амуніції, зі зброєю, і автозаки.

Фото з Facebook Ірини Геращенко

Фото з Facebook Ірини Геращенко

“Наша машина з озвучкою заблокована, людей не пускають на раніше узгоджене місце проведення акції.Вчергове публічно звертаємося до керівництва Нацполіції та МВС з вимогою не повторювати помилок, в тому числі 19 січня 2022 року, коли силовики накинулися на намети з чаєм. І, якби не мудрість наших прихильників, це могло б перерости в провокацію і бійку. Вимагаємо від влади дотримання законності, в тому числі права українців на протест і на мирні зібрання”, – заявила співголова фракції “Європейська солідарність”.
Підкреслюється також, що представники політсили  ще 26 січня подала до КМДА всі необхідні заявки на проведення мирної акції, провела всю відповідну роботу із поліцією діалогу, поінформувала про заявлену кількість учасників акції, поспілкувалася з поліцією.
До слова, як сторона обвинувачення, так і сторона захисту у справі проти п’ятого президента Петра Порошенка не згодні з обраним запобіжним заходом у вигляді особистого зобов’язання. Вони мають наміри оскаржувати його.