27 жовтня виконавчий директор російського нафтового гіганта "Роснєфть" і один із найближчих соратників російського президента Володимира Путіна - Ігор Сєчін похвалив лідерів Китаю та заявив, що Тайвань повернеться до своєї "рідної гавані" "за розкладом".

Про це пише Reuters.

Сєчін зазначив, що рішення, прийняті на XX з’їзді Комуністичної партії, закріпили позицію Сі Цзіньпіна як найвпливовішого лідера Китаю з часів Мао Цзедуна, та мають забезпечити новий рівень розвитку країни.

Поглиблення “безмежного” партнерства між Китаєм та РФ є одним із найбільш інтригуючих геополітичних подій останніх років, за яким Захід спостерігає з тривогою.

“Викликає велику повагу позиція керівництва (Китаю), яке спокійно і відкрито, без фальшивих передумов викладає свої позиції навіть у найскладніших питаннях, таких як проблема Тайваню, яку в цьому плані можна оцінити як дещо перебільшену”, – заявив Сечін на міжнародному економічному форумі в Баку, який раніше проходив в італійській Вероні.

За його словами, спроби США створити власну складну промисловість з виробництва мікросхем показали, що “повернення Тайваню до рідної гавані” відбувається “за графіком.

Своєю чергою, Міністерство закордонних справ Тайваню засудило ці коментарі, заявивши, що лише населення острова може вирішити своє майбутнє.

Водночас РФ неодноразово давала коментарі стосовно відносин між США та Китаєм. Окрім цього, російський лідер Володимир Путін прямо підтримав Сі щодо долі острова.

Між Вашингтоном і Пекіном нині дуже напружені відносини. Вони посилюються через ситуацію навколо Тайваню та війни Росії проти України. Ситуація у серпні загострилася після того, як голови Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та групи американських конгресменів прибули до Тайваню.

У Пекіні вважають Тайвань своєю територією. У відповідь на візит спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на початку серпня Китай розпочав масштабні військові маневри та продовжує нарощувати угруповання військових кораблів та літаків поблизу острова.

Напередодні на з’їзді Комуністичної партії Китаю 2300 делегатів уперше проголосували за включення до статуту партії поняття “опір незалежності Тайваню”. Документ раніше лише закликав до “возз’єднання” з острівною територією.

Голова КНР Сі Цзіньпін на з’їзді партії знову пригрозив Тайваню військовою силою. Китай прагне мирного “возз’єднання”, але “ми ніколи не візьмемо на себе зобов’язання відмовитися від застосування сили. Китайське керівництво збереже опцію для вжиття всіх необхідних заходів”, – заявив він.

Раніше Сі Цзіньпін отримав третій президентський термін, який є прецедентом, і представив новий Постійний комітет Політбюро, який складається з лояльних прихильників, закріпивши за собою місце найвпливовішого правителя країни з часів Мао Цзедуна.

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай не відмовиться від налаштування силового повернення Тайваню під свій контроль. У відповідь Тайвань наголосив, що його суверенітет не може бути предметом торгу.

А нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Китай вирішив, що статус-кво Тайваню більше не є прийнятним, і почав посилювати тиск на владу острова, зокрема заявляючи про можливість застосування сили.

Водночас глава КНР Сі Цзіньпін оголосив, що готовий співпрацювати з США. Він заявив, що у такий спосіб країни можуть знайти спосіб налагодити зв’язки обох сторін.