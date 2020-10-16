Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У п’ятницю, 16 жовтня, Приморський районний суд Одеси виніс вирок Ігорю Павловському. Його судили окремо від інших фігурантів справи.

Слідство встановило, що він був посередником між замовниками та виконавцями вбивства, проте інкримінували йому вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 396 ККУ — приховування злочину.

Цією статтею передбачено арешт на термін до трьох місяців, обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

Суд призначив Павловському покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Через те, що він пішов на угоду зі слідство та визнав свою провину, його звільнили від відбування цього покарання. Випробувальний термін — 1 рік.

Як відомо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку та облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила до реанімаційного відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям вбивства Гандзюк: вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення. Підозрюваними в організації нападу є голова Херсонської облради Владислав Мангер і Олексій Левін, який був помічником депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького).