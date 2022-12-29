Про це повідомляє Spiegel.
За його словами, “ніхто не міг уявити, що 2022 рік закінчиться саме так”. Габек констатував, що президент РФ “Володимир Путін програє цю війну на полі бою”.
Результат обумовлений зокрема тим, що Київ отримує зброю з Європи, від країн НАТО та США, водночас українська армія “використовує цю зброю вміло та стратегічно, розумно та героїчно”.
Я виступаю за те, щоб Німеччина спільно з союзниками підтримала Україну так, щоб вона виграла цю війну”, – наголосив німецький політик.
Україна завжди отримуватиме нові системи та додаткову підтримку, запевнив він, проте наголосив, що усе слід обговорювати з союзниками.
Берлін продовжить виробляти боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard, окрім цього, продовжить споряджати Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T.
Раніше голова оборонного комітету парламенту ФРН Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала федеральний уряд спланувати довгострокову військову допомогу Україні. Вона розкритикувала те, що Німеччина й досі ще не має стратегії.
Зауважимо, що Європа ніколи не була такою об’єднаною проти Росії та її лідера Володимира Путіна, та водночас ні настільки залежною від США, на тлі російсько-української війни.
- 14 грудня міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт на тлі повідомлень про готовність США передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot заявила, що Берлін все ще не планує подібних кроків.
- У Німеччині виступили проти перемир’я на умовах Росії. У Берліні наголосили, що припинення вогню в Україні на російських умовах не покращить ситуацію.
- Працівники німецьких водоканалів привезли до Львова п’ять автомобілів та технічне обладнання. У межах ініціативи “Water4Ukraine” майно нададуть постраждалим внаслідок війни водоканалам України.
- Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у різдвяному телезверненні заявив, що німці допомагають Україні, оскільки їм небайдужа боротьба українців за свободу. Він закликав громадян Німеччини бути згуртованими та не втрачати віри у свої сили.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що російський лідер Володимир Путін “фундаментально прорахувався” у своєму баченні устрою європейських країн і недооцінив єдність Європи та Заходу загалом.