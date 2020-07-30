Захист музиканта Андрія Антоненка, який є фігурантом справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, повідомив, що його почали прослуховувати ще в березні 2019 року, за 9 місяців до затримання.

Про це йдеться в інтерв’ю Антоненка та його захисників виданню “Українська правда”.

Так, на запитання, чому серед оприлюднених слідством записів телефонних розмов були інші підозрювані, але не Антоненко, музикант відповів, що, очевидно, записів з ним, які б підтверджували підозру, не існує.

Водночас адвокати Антоненка уточнили, що прослуховування їхнього підзахисного здійснювалося з березня 2019 року.

“На момент відповіді Антоненко ще не повністю був знайомий з матеріалами і не знав, що його почали “слухати” з березня 2019 року просто як особу, чий телефон з’являвся в поблизу вул. О. Гончара (одна з вулиць, по якій йшли вбивці Шеремета , – ред). За весь цей час жодних розмов, які навіть віддалено стосуються злочину, не було знайдено”, – наголосили адвокати.

В інтерв’ю Антоненко також прокоментував оновлену підозру слідства, в якій мотивом вбивства Шеремета називається створення “вкрай резонансної події з метою подальшої провокації численних акцій протесту”.

“Про які акції протесту, провокації, організації ви запитуєте? Я музикант. Все, що мене цікавить – це музика та концерти. Революцію Гідності і боротьбу проти російської агресії я теж підтримував музикою”, – зазначив Антоненко.

Він також розповів, що про кульгавість підозрюваного у вбивстві Шеремета (який був зафіксований на відео камер спостереження) “всі раптом забули”. Сам музикант наголошує, що не кульгав після операції на нозі, яка відбулася в 2016 році.

“Щодо операції. Ні, ніяк не вплинула на ходу. Операція була не на зв’язках і не на суглобах. Звичайний варикоз. Лікар-хірург надавав всі довідки того періоду. Натомість тут інше питання: якщо той на відео кульгавий, чому це жодним чином не згадується в експертизах (і взагалі ніде в матеріалах справи)? Тому що тоді б довелося написати, що є відмінність у ході зі мною. На еталонному відео 2019 року ніхто не кульгає. Щоб усе виглядало переконливо, про кульгання експерти раптом забули”, – повідомив Антоненко.