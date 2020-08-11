Київський апеляційний суд відпустив під домашній арешт Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомив колишній народний депутат Андрій Тетерук, який був присутній на засіданні.

“Колегія судів Київського апеляційного суду скасувала тримання Юлії Кузьменко під вартою, обравши запобіжний захід цілодобовий домашній арешт. Всім, хто боровся – дякую!” – йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що Кузьменко тримали під вартою з грудня 2019 року, тобто у СІЗО вона перебувала майже 8 місяців.

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо на початку грудня минулого року. Підозри було пред’явлено медсестрі Яні Дугарь, лікарці й волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. З того моменту Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко і досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Активісти, політики, посадовці не довіряли слідству, тому регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста. Зокрема, така акція відбулася і вчора під стінами Офісу генпрокурора на вулиці Різницькій. Акція під назвою “Прокурватура: совість – у розшуку!” було організована сумісно об’єднанням “Рух опору капітуляції”, активістом та блогером Сергієм Стерненком та ініціативами “Free Dr Kuzmenko” та “Free Riff”, спрямованих на підтримку фігурантів “справи Шеремета”. В ній взяли участь близько ста осіб.

Учасники акції виступили проти переслідування активіста Сергія Стерненка, ветерана Андрія Антоненка і волонтерки Юлії Кузьменко та інших активістів на патріотів.