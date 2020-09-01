У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета експерти не вийшли за межі компетенції при проведенні експертизи щодо можливої ​​причетності до його загибелі Юлії Кузьменко.

Про це повідомили в Департаменті комунікації МВС.

У повідомленні сказано, що таке рішення було прийнято під час засідання дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії (ЦЕКК) при Міністерстві юстиції.

Раніше адвокат Юлії Кузьменко ініціював розгляд про дисциплінарну відповідальність судових експертів КНДІСЕ (Київського науково-дослідного інституту судових експертиз), які проводили експертизу по кримінальних провадженням в справі Шеремета.

Він стверджував, що ті були упереджені, проводячи і презентуючи результати експертизи.

Так, в МВС вирішили, що експерти КНДІСЕ були об’єктивні і не вийшли за межі компетенції. Навпаки – вони провели повне дослідження, надали обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок.

Також в МВС зазначили, що ЦЕКК оцінювала не експертні висновки, а дотримання процедур.

“За результатами оцінки дотримання процедур у комісії виникли деякі зауваження. Питання про оскарження рішення ЦЕКК буде вирішене після його отримання”, – зазначено в повідомленні.

Варто зазначити, що 11 серпня Київський апеляційний суд відпустив Юлію Кузьменко під домашній арешт після 8 місяців у СІЗО.

25 серпня Шевченківський районний суд Києва на час розгляду справи по суті обрав запобіжний захід Кузьменко у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 жовтня поточного року включно.

Крім того, суд зобов’язав Кузьменко прибувати в суд на першу вимогу та здати документи для виїзду за кордон.

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Активісти, політики, чиновники висловлювали недовіру слідству, тому регулярно виходили на акції протесту і вимагали справедливого розслідування вбивства журналіста. Зокрема, така акція відбулася під стінами Офісу генпрокурора на вулиці Різницькій.