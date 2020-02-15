Уряд США заявив про готовність евакуювати своїх громадян з круїзного лайнера Dimond Princess, який закрили на карантин через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У повідомленні сказано, що на борту лайнера перебувають близько 380 громадян США.

Їх спочатку перевезуть на материкову Японію, а звідти вони вилетять на батьківщину на двох літаках.

Підготовкою повітряних суден для евакуації громадян зайняті в Державному департаменті США.

Очікується, що американські громадяни повернуться на батьківщину в неділю, 16 лютого.

Після прильоту американські медики оцінять стан своїх громадян. Пі цьому уточнюється, що на авіарейси не допустять тих, у кого спостерігаються кашель, підвищена температура й інші симптоми зараження коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що в порту японського міста Йокогама помістили на двотижневий карантин круїзний лайнер Diamond Princess (“Діамантова принцеса”), на борту якого перебувають приблизно 3700 осіб.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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