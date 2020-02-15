Про це повідомляє The Wall Street Journal.
У повідомленні сказано, що на борту лайнера перебувають близько 380 громадян США.
Їх спочатку перевезуть на материкову Японію, а звідти вони вилетять на батьківщину на двох літаках.
Підготовкою повітряних суден для евакуації громадян зайняті в Державному департаменті США.
Очікується, що американські громадяни повернуться на батьківщину в неділю, 16 лютого.
Після прильоту американські медики оцінять стан своїх громадян. Пі цьому уточнюється, що на авіарейси не допустять тих, у кого спостерігаються кашель, підвищена температура й інші симптоми зараження коронавірусом.
Раніше повідомлялося, що в порту японського міста Йокогама помістили на двотижневий карантин круїзний лайнер Diamond Princess (“Діамантова принцеса”), на борту якого перебувають приблизно 3700 осіб.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на 7 лютого число померлих від захворювання зросло до 634 осіб. За добу померли 70 людей.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.