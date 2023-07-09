Велика частина допомоги, яку США надають Україні, тримається в секреті, і багато з того, що зазвичай входить до компетенції американських збройних сил, виконує ЦРУ,

Джерело: Newsweek з посиланням на анонімні джерела

Як пояснили у виданні, Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) допомагає Україні зі збором секретної інформації, організацією “військової” логістики та контактує з країнами, які також надають допомогу Україні у війні з Росією, проте хочуть, щоб про це не дізналися в Кремлі.

Водночас ЦРУ першочергово націлена зрозуміти, що “відбувається в головах” президентів України і Росії. Відтак, за словами співрозмовників Newsweek, Україна не попереджала США про підготовку атак на російських військових високопоставлених осіб або про удари по об’єктах в Криму, як це було у випадку з Кримським мостом.

При цьому, як зауважили у виданні, будь-яка робота ЦРУ в Україні і для України має ряд обмежень, поставлених Адміністрацією Байдена, щоб не втягнути Сполучені Штати у прямий конфлікт з Росією.

“Це складний баланс: ЦРУ досить активно бере участь у війні, не порушуючи основної обіцянки Адміністрації Байдена, яка полягає в тому, що на українській землі не буде американських черевиків”, – поділився на умовах анонімності один високопоставлений співробітник розвідки.

Своєю чергою, інший співрозмовник видання – відставний високопоставлений співробітник військової розвідки – зазначив: “Якщо ми хочемо, щоб Київ нас почув, нам потрібно постійно нагадувати собі, що війну виграють українці, а не ми”.

Додамо, колишній директор ЦРУ Девід Петреус наголосив, що Вашингтон повинен посилити тиск на Москву, тим часом як російський президент Володимир Путін зазнає потужних військових і економічних провалів.

Окрім того, директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що настав найкращий час для вербування російських шпигунів. Про це він сказав під час лекції для британського фонду Дітчлі в Оксфордширі в Англії.