Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Держсекретар США поінформував про підсумки зустрічі країн НАТО та заявив, що серед членів Альянсу панує позиція солідарності з Україною та непохитної підтримки.

Про це повідомляють пресслужби МЗС України та Державного департаменту США.

Керівники відомств узгодили спільні позиції напередодні дипломатичних перемовин із Російською Федерацією.

Зазначається, що сторони обговорили шляхи протидії загрозам геополітичного проєкту “Північний потік – 2” та заходи стримування РФ від військової агресії в Європі. Ключовими елементами стримування називають жорсткі економічні санкції та допомогу українській армії.

Окрім цього, Ентоні Блінкен підтвердив непохитну підтримку України та готовність США і надалі конкретними діями зміцнювати безпеку держави.

Своєю чергою, Дмитро Кулеба висловив вдячність США за підтримку у протистоянні російській агресії.

Міністр наголосив, що Україна віддана політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту і не планує жодних наступальних операцій.

Очільники української та американської дипломатій обговорили спільні дипломатичні зусилля у рамках Мінського процесу та Нормандського формату, приділили окрему увагу питанням двостороннього порядку денного.