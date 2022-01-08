Про це повідомляють пресслужби МЗС України та Державного департаменту США.
Керівники відомств узгодили спільні позиції напередодні дипломатичних перемовин із Російською Федерацією.
Зазначається, що сторони обговорили шляхи протидії загрозам геополітичного проєкту “Північний потік – 2” та заходи стримування РФ від військової агресії в Європі. Ключовими елементами стримування називають жорсткі економічні санкції та допомогу українській армії.
Окрім цього, Ентоні Блінкен підтвердив непохитну підтримку України та готовність США і надалі конкретними діями зміцнювати безпеку держави.
Своєю чергою, Дмитро Кулеба висловив вдячність США за підтримку у протистоянні російській агресії.
Міністр наголосив, що Україна віддана політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту і не планує жодних наступальних операцій.
Очільники української та американської дипломатій обговорили спільні дипломатичні зусилля у рамках Мінського процесу та Нормандського формату, приділили окрему увагу питанням двостороннього порядку денного.
- Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили шляхи деескалації військового нарощування Росії поблизу українських кордонів.
- Раніше, 30 грудня 2021 року президент США Джозеф Байден і Путін провели телефонну розмову. Під час перемовин Байден закликав свого російського візаві відкликати війська з українського кордону і нагадав про серйозні наслідки за збройну агресію.
- Також міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив про те, що Російська Федерація несе реальну загрозу для Європи та Північноатлантичного альянсу, оскільки вона не хоче жити в мирі.
- Окрім цього, у 2022 році вперше відбудеться засідання Ради очільників оборонних відомств країн НАТО у форматі онлайн зустрічі. На конференцію також запросили представників України та Грузії.
- При цьому, глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Також раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Верховним представником Євросоюзу у закордонних справах та безпековій політиці Жозепом Боррелем. Обговорили безпекову ситуацію в Україні та країнах ЄС.