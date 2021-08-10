Про це повідомляє видання Reuters.

У Пентагоні пояснили, що американські військові, яких майже не залишилося в Афганістані, підтримують афганські сили за допомогою “оборонних повітряних ударів”.

“Атаки з боку Талібану несуть лише кровопролиття, затягування конфлікту і відштовхування від талібів афганського народу… Ми шоковані численними повідомленнями про порушення Талібаном прав людини, зокрема проникненням у будівлі неурядових організацій та використання мирних жителів, як живого щита”, – пояснили в Міноборони США.

У Пентагоні закликали Талібан “зупинити свої операції та почати врегульовувати конфлікт шляхом переговорів”.

Також стало відомо, що солдати з Росії, Таджикистану та Узбекистану використовували нову російську вогнепальну зброю, вогнемети та ракетні установки типу “земля-повітря” у військових навчаннях, які завершилися у вівторок та відбувалися за 20 км від кордону з Таджикистаном та Афганістаном. Навчання проходили біля тих територій Афганістану, де таліби захопили кілька провінцій.

У п’ятницю під контроль талібів перейшло місто Зарандж, недалеко від іранського кордону. В суботу бойовики захопили місто Шібірган, що в провінції Джаузджан, поблизу кордону з Туркменістаном.

Потім таліби захопили Кундуз, стратегічно важливу столицю з населенням 375 000 людей провінції на півночі Афганістану.

У неділю сили Талібану захопили столицю провінції Сар-е-Пуль на півночі країни.

Минулого тижня США збільшили кількість авіаударів по позиціях талібів, намагаючись зупинити їх просування. Талібан звинуватив США в бомбардуванні лікарні та середньої школи, а також інших цивільних об’єктів в провінції Гільменд.

У неділю ввечері Мухаммад Наїм Вардак, представник політичного бюро талібів, застеріг США від подальшого військового втручання в Афганістан. Він повідомив агентству Al Jazeera Arabic, що не буде угоди про припинення вогню з афганським урядом, оскільки таліби продовжують свої “військові успіхи”. Він також звинуватив афганський уряд у розв’язуванні бойових дій.

У вівторок таліби захопили місто Талукан, що на північному сході Афганістану. Це п’ята столиця провінції, яка потрапила під контроль бойовиків всього за кілька днів.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним або виникнуть ще якісь непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу Талібану в межах мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.