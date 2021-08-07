Бойовики Талібану оголосили про захоплення столиці провінції Джаузджан. Місто Шеберган не витримало навіть 24 години оборони. Це друга столиця провінції, яку талібам вдалося захопити за два дні.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Офіційні представники афганського уряду підтвердили інформацію про захоплення міста Шеберган. Наступ був несподіваним, оскільки до цього таліби зосереджували свої сили на півдні країни, а провінція Джаузджан міститься на півночі. Там таліби оточили кілька міст ще в травні, але не були активними впродовж майже трьох місяців.

“Все місто було захоплено й впало… Нічого не залишилось”, – повідомив Абдул Кадер Малія, заступник губернатора Джаузджана.

При цьому, афганські військові зуміли утримати контроль над штабом армії та аеропортом біля міста.

Тепер більша частина провінції, що розташована на кордоні з Туркменістаном – під контролем бойовиків Талібану.

Місто Шеберган захопили після того, як протягом останніх місяців талібам вдалося захопити 200 з 400 районів Афганістану, часто без єдиного вистрілу. В п’ятницю таліби увійшли в місто та намагались захопити урядові будівлі: штаб-квартиру поліції та в’язницю. Скільки жертв серед мирного населення – невідомо. В суботу таліби повернулися й захопили місто повністю, попри спротив сил безпеки.

6 серпня бойовики Талібану захопили столицю однієї з провінцій, місто Зерандж, де бракувало підтримки з боку афганських військових. Після цього вони повідомили про вбивство речника афганського уряду в Кабулі Дави Хана Мінапала.

Раніше повідомлялося, що представники терористичної організації “Талібан” намагаються захопити три великих міста в Афганістані, за які тривають бої з урядовими військами. Бойовики вже увійшли в такі райони, як Герата, Лашкар-Гаха та Кандагар.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним або виникнуть ще якісь непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу Талібану в межах мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.