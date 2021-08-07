Посольства США та Великої Британії закликали своїх громадян терміново залишити територію Афганістану комерційними авіарейсами. Це пов'язано зі стрімким наступом талібів.

Про це повідомили після того, як стало відомо про захоплення другої столиці провінції бойовиками Талібану.

У суботу, 7 серпня, талібам вдалося захопити місто Шеберган. Це друга захоплена столиця провінції в Афганістані за два дні боїв.

США та Велика Британія одразу відреагували та закликали своїх громадян терміново залишити Афганістан комерційними авіарейсами.

“Враховуючи умови безпеки в умовах виведення американських військ, можливості посольства щодо надання допомоги громадянам США в Афганістані дуже обмежені навіть в Кабулі”, – пояснили в посольстві США в Кабулі.

The U.S. Embassy urges U.S. citizens to leave Afghanistan immediately using available commercial flight options. Please see our #SecurityAlert below⬇️for more information. https://t.co/tU1qywKd5w — U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) August 7, 2021

У багатьох містах Афганістану, насамперед на півдні країни, таліби намагаються захопити нові території, а американські сили атакують авіаударами.

У посольстві також зауважили, що дії талібів є “неприйнятними та суперечать їх заявам про підтримку врегулювання конфлікту шляхом проведення переговорів задля досягнення миру”.

“Вони (представники Талібану, – ред.) демонструють зневагу до добробуту й прав мирного населення й посилюють гуманітарну кризу в країні”, – додали в посольстві.

Раніше повідомлялося, що представники терористичної організації “Талібан” намагаються захопити три великих міста в Афганістані, за які тривають бої з урядовими військами. Бойовики вже увійшли в такі райони, як Герата, Лашкар-Гаха та Кандагар.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним або виникнуть ще якісь непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу Талібану в межах мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.