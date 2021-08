Про це повідомили після того, як стало відомо про захоплення другої столиці провінції бойовиками Талібану.

У суботу, 7 серпня, талібам вдалося захопити місто Шеберган. Це друга захоплена столиця провінції в Афганістані за два дні боїв.

США та Велика Британія одразу відреагували та закликали своїх громадян терміново залишити Афганістан комерційними авіарейсами.

“Враховуючи умови безпеки в умовах виведення американських військ, можливості посольства щодо надання допомоги громадянам США в Афганістані дуже обмежені навіть в Кабулі”, – пояснили в посольстві США в Кабулі.

The U.S. Embassy urges U.S. citizens to leave Afghanistan immediately using available commercial flight options.

Please see our #SecurityAlert below⬇️for more information. https://t.co/tU1qywKd5w

— U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) August 7, 2021