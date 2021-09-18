США закуплять мільйони доз вакцини Pfizer для передачі іншим країнам

США закуплять сотні мільйонів доз вакцини Pfizer задля того, аби пожертвувати її іншим країнам. Це один із методів на шляху до активізації зусиль з популяризації вакцинації у світі.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Про такі плани за тиждень повідомить на засіданні Генеральної асамблеї ООН президент США Джо Байден. Він планує закликати світових лідерів взяти на себе нові зобов’язання щодо боротьби з пандемією.

Одне з них – повна вакцинація 70% населення світу до вересня 2022 року.

Поки що відомо про плани щодо закупівлі 500 мільйонів доз.

До цього у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) закликали світових лідерів допомогти бідним країнам з вакцинацією. За словами експертів, для вакцинації 70 % населення планети потрібно 11 мільярдів доз.

Президент США Джо Байден в середу, 22 вересня, проведе віртуальний саміт щодо ситуації з коронавірусом COVID-19. Захід відбудеться на полях Генасамблеї ООН.