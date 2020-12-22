Таку заяву він зробив сьогодні на підсумковій річній прес-конференції, повідомляють #Букви.

Так, в Арахамії запитали, як він ставиться до того, що за рік багато “слуг” стали інтернет-мемами. Як приклад були згадані: заява нардепа Брагара про продаж собаки для оплати комунальних послуг; робота ресторану “Велюр” Миколи Тищенка під час карантину; “польоти” Ірини Верещук із парасолькою в рамках виборчої кампанії в Києві.

Арахамія у відповідь заявив, що в подібні ситуації потрапляли “десь десяток” нардепів від “СН”.

“Ну, для нас десять депутатів – це 5%. Ставимося як до статистичної похибки… Маю на увазі не до депутатів, а до цих подій. До депутатів ставимося до кожного з повагою”, – зазначив він.

“Слухайте – це нормально. У нас країна, де багато гумору. Насправді зараз коронакриза, жити важко людям. А тут є гумор. Люди ж завжди не люблять Верховну Раду і депутатів, цього ж не зміниш. Це такий бренд із негативною репутацією вже майже 30 років. Тому, мені здається, що ми не можемо зламати цей бренд, ми тільки будемо продовжувати цю тенденцію”, – додав Арахамія.

(На відео – з 36:50)