Суд почав обрання запобіжного заходу Чорновол: «ЄС» готова взяти на поруки

Про це пповідомляє кореспондент #Букв.

Підтримати Чорновол в суд прийшли народні депутати від “Європейської солідарності” і активісти, які організували під судом акцію на її підтримку. Серед них народні депутати Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Володимир В’ятрович, Андрій Парубій, Ростислав Павленко та інші.

Перед початком судового засідання Ірина Геращенко заявила, що всі члени фракції готові взяти на поруки Тетяну Чорновол.

“Вся фракція “Європейської Солідарності” готова взяти Тетяну Чорновіл на поруки, всі 27 наших депутатів, більшість з нас тут є, хтось у відрядженнях, але ми всі будемо її захищати. Тому що справа не тільки про спробу в дискредитації Тетяни, справа йде про дискредитацію Майдану, коли ДБР розповідає про те, що нібито перші загиблі почалися на Майдані 18 лютого в другій половині дня, я хочу сказати, що ці люди були дуже далекі від Майдану, вони забули про перші смерті в січні, вони забули про обстріли вже вранці 18 лютого”, – сказала нардеп.

Фото: #Букви, Олександр Кужельний