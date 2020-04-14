Суд почав обрання запобіжного заходу Чорновол: «ЄС» готова взяти на поруки

Про це пповідомляє кореспондент #Букв.
Підтримати Чорновол в суд прийшли народні депутати від “Європейської солідарності” і активісти, які організували під судом акцію на її підтримку. Серед них народні депутати Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Володимир В’ятрович, Андрій Парубій, Ростислав Павленко та інші.
Перед початком судового засідання Ірина Геращенко заявила, що всі члени фракції готові взяти на поруки Тетяну Чорновол.
“Вся фракція “Європейської Солідарності” готова взяти Тетяну Чорновіл на поруки, всі 27 наших депутатів, більшість з нас тут є, хтось у відрядженнях, але ми всі будемо її захищати. Тому що справа не тільки про спробу в дискредитації Тетяни, справа йде про дискредитацію Майдану, коли ДБР розповідає про те, що нібито перші загиблі почалися на Майдані 18 лютого в другій половині дня, я хочу сказати, що ці люди були дуже далекі від Майдану, вони забули про перші смерті в січні, вони забули про обстріли вже вранці 18 лютого”, – сказала нардеп.
Фото: #Букви, Олександр Кужельний
14 квітня колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол після допиту в Державному бюро розслідувань (ДБР) у справі про вбивство заявила, що справа проти неї сфальсифікована.
- Вранці 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань.
- Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.
- Тетяна Чорновол розповіла, які статті інкримінує їй Державне бюро розслідувань.
- 51 нардеп підписав заяву на підтримку Чорновол із вимогою звільнити Бабікова.