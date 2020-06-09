Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Зазначається, що суд встановив заставу у розмірі 1,25 мільйонів доларів. При цьому сума застави може бути знижена до мільйона доларів у разі, якщо Шовен погодиться на низку умов. Зокрема, він повинен відмовитися від роботи в правоохоронних органах і контактів з родиною загиблого. Також Шовен повинен буде здати усю вогнепальну зброю, і не залишати штат Міннесота.

Прокурор Метью Френк повідомив, що така висока сума застави викликана резонансом справи і подіями, які відбулися пізніше.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.