Сьогодні, 14 січня, Святошинський районний суд Києва ухвалив рішення про відвід нової групи прокурорів у справі колишніх бійців "Беркута", які звинувачуються в розстрілах на Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

Про це повідомляє агентство “Укрінформ”.

Прокурор Мазепина, представник нової групи прокурорів, передала суду постанову про зміну групи прокурорів.

Адвокат родичів Небесної сотні Євгенія Закревська подала клопотання про відвід нової групи прокурорів, заявивши, що ці прокурори є упередженими і не здатними справедливо представляти державне обвинувачення.

“Самі прокурори визнали свою залежність, демонструючи суду постанову генерального прокурора про політичну домовленість. Вони знали, що при зміні запобіжного заходу обвинувачених ми більше не побачимо. Всі обвинувачені в той же вечір порушили запобіжний захід і перетнули лінію розмежування … Прокурори надали суду доказ незаконного впливу президента на генерального прокурора і незаконного впливу генпрокурора, а нові прокурори визнали, що піддалися цьому впливу, виконуючи позапроцесуальні вказівки генпрокурора”- заявила під час зачитування заяви Закревська, повідомляє портал “Лівий берег”.

“Суд вважає відведення підлягає задоволенню. Суд постановив заяву Закревської задовольнити”, – сказав суддя Сергій Дячук, мотивуючи рішення тим, що ніхто не має права втручатися в роботу прокурора або впливати на нього.

Присутні в залі суду потерпілі у справі підтримали таке рішення суду.

Далі суд став зачитувати заяви і обговорювати питання подальшого судового розгляду.

28 грудня Київська апеляційний суд відпустив з-під варти екс-“беркутівців”, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб під час Революції гідності. Так, суд прийняв рішення відпустити з-під арешту Олега Янишевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна під особисте зобов’язання. Також “особисте зобов’язання” в якості запобіжного заходу було визначено і для двох інших екс-“беркутівців” — Олександра Маринченка та Сергія Тамтури (які перебували під домашнім арештом).

У той же вечір в Києві група активістів блокувала виїзд автозаків з Лук’янівського СІЗО, де знаходилися троє з п’яти екс- “беркутівців”, обвинувачених у розстрілах на Майдані. Незважаючи на це, “бекрутовців” доставили на КПВВ “Майорське” в Донецькій області для обміну.