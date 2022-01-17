Президент Росії Володимир Путін відверто бреше про НАТО, аби виправдати збройну агресію проти України. Про справжні наміри РФ можна дізнатись, "спостерігаючи за отрутою, що витікає із пера президента цієї країни".

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у матеріалі для британської щотижневої газети The Times.

“Збився з рахунку скільки разів останнім часом мені доводилося пояснювати значення терміну “солом’яна людина” своїм європейським союзникам. Це тому, що найкращим живим прикладом “солом’яної людини” на цей час є заява Кремля, що РФ знаходиться під загрозою з боку НАТО”, – зауважив Бен Воллес.

В англійській мові термін характеризує надуману кимось претензію для того, аби створити або виграти суперечку.

За його словами, загрозу для Росії створюють не війська, а саме цінності НАТО. Справжні наміри Путіна міністр оборони Великої Британії запропонував шукати у пропагандистській статті президента РФ, котру Кремль опублікував влітку 2021 року.

“Президент Росії спотворює інформацію, аби виправдати підпорядкування України або ж її насильницьке об’єднання із РФ”, – наголосив Бен Воллес.

Міністр оборони Великої Британії закликав не вірити заявам Кремля ні про агресію НАТО, ані виправданням військової агресії Росії, котра використовує маніпулятивні шляхи та спотворює наявну інформацію.