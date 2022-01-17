Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у матеріалі для британської щотижневої газети The Times.
“Збився з рахунку скільки разів останнім часом мені доводилося пояснювати значення терміну “солом’яна людина” своїм європейським союзникам. Це тому, що найкращим живим прикладом “солом’яної людини” на цей час є заява Кремля, що РФ знаходиться під загрозою з боку НАТО”, – зауважив Бен Воллес.
В англійській мові термін характеризує надуману кимось претензію для того, аби створити або виграти суперечку.
За його словами, загрозу для Росії створюють не війська, а саме цінності НАТО. Справжні наміри Путіна міністр оборони Великої Британії запропонував шукати у пропагандистській статті президента РФ, котру Кремль опублікував влітку 2021 року.
“Президент Росії спотворює інформацію, аби виправдати підпорядкування України або ж її насильницьке об’єднання із РФ”, – наголосив Бен Воллес.
Міністр оборони Великої Британії закликав не вірити заявам Кремля ні про агресію НАТО, ані виправданням військової агресії Росії, котра використовує маніпулятивні шляхи та спотворює наявну інформацію.
“Пам’ятайте слова самого президента Росії у тому есе, написаному минулого літа. Запам’ятайте це і запитайте себе, що це означає для усіх нас, а не лише для України”, – резюмував Воллес.
- Нагадаємо, державний міністр з питань безпеки Великої Британії Даміан Хайндс назвав Росію ворожою країною.
- При цьому, Велика Британія попередила Кремль про роботу над санкціями, спрямованими проти фінансового сектора Російської Федерації, якщо вона вдереться в Україну.
- Також головна дипломатка Великої Британії попередила членів G7, що “вільні демократичні країни” мають припинити зважати на російський газ та російські гроші задля збереження своєї незалежності.
- Окрім цього, у Великій Британії стурбовані зростанням кількості підводних човнів Російської Федерації. При цьому будь-яку спробу Москви розірвати важливі підводні кабелі зв’язку вважатимуть актом війни.
- Також депутат Європарламенту та колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорські відповів у Twitter на заяву міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова про те, що НАТО намагається захопити території, які “осиротіли після розпаду СРСР”. “Ми не сироти, а ви не наш татко. Ви, скоріше — серійний ґвалтівник. Ніхто за вами не скучить. А якщо спробуєте повторити, то отримаєте по яйцях”, — наголосив тоді депутат.
- Раніше повідомлялось, що президент Естонії Алар Каріс заявив, що військова агресія з боку Росії загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи. Тому загальна підтримка територіальної цілісності та суверенітету України, як і раніше, важлива.