Увечері 3 серпня в центрі столиці Афганістану пролунав потужний вибух. Відповідальність за нього взяв на себе Талібан.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Вибух стався неподалік від дипломатичних корпусів, жвавої ринкової площі, де знаходиться безліч урядових будівель, в тому числі й президентський палац, а також резиденція міністра оборони країни Бісмілася Хана Моххамаді.

Таліби взяли на себе відповідальність за цей вибух й напад на резиденцію міністра, та підтвердили, що їхньою метою був Моххамаді.

Офіційний представник “Талібану” Забіхула Муджахід заявив, що терористи готують нові операції проти вищих урядовців.

На щастя, Моххамаді вдалося вижити після цієї атаки. Однак напад на його резиденцію ілюструє погіршення безпекової ситуації в Афганістані.

Внаслідок вибуху було поранено двох мирних жителів та співробітника служби безпеки.

Вчора таліби продовжили наступ на південь Афганістану, захопивши дев’ять з десяти районів провінції Гільменд. У відповідь афганські військові нанесли авіаудари, аби захистити містечко Лашкаргах.

Раніше повідомлялося, що представники терористичної організації “Талібан” намагаються захопити три великих міста в Афганістані, за які тривають бої з урядовими військами. Бойовики вже увійшли в такі райони, як Герата, Лашкар-Гаха та Кандагар.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним чи виникнуть інші непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.