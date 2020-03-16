Відзавтра, 17 березня, у Тернополі та Івано-Франківську закриють усі розважальні центри, заклади харчування, кінотеатри, магазини та спортзали. Працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та автозаправки.

Про це у Facebook повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Так, міська влада рекомендує всім перейти на дистанційну форму роботи.

Працюватимуть тільки служби, які забезпечують життєдіяльність міста.

Він додав, що також буде обмежена робота ЦНАПів і філій Департаменту соціальної політики.

“Ми рекомендуємо перейти на дистанційну форму роботи. Залишаються тільки служби, які забезпечують життєдіяльність міста. Зупинити роботу всіх закладів (кафе, торгових центрів, кінотеатрів, театрів, будівельних ринків, басейнів та спортзалів), окрім продуктових магазинів, аптек і заправок. Власникам продуктових ринків та громадського транспорту – проводити дезінфекцію постійно”, – зазначив Руслан Марцінків.

Крім того, зміниться режим руху комунального громадського транспорту. Тролейбуси й автобуси їздитимуть за графіком вихідного дня.

Також комісія постановила перепрофілювати міські медичні заклади, зокрема пологовий, аби бути готовими приймати хворих на коронавірус.

Офіційне звернення щодо заходів під час карантину в місті Опубліковано Русланом Марцінковим Неділя, 15 березня 2020 р.

На сесії Тернопільської міської ради також було прийнято рішення про припинення роботи все закладів в місті, крім продуктових магазинів, аптек та автозаправок.

На даний момент всі ринки в місті, а також магазини працюють без обмежень.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавірусу.

Голова Запорізької обласної державної адміністрації оголосив про введення в Запоріжжі суворих заходів карантину через епідемію китайського коронавірусу.