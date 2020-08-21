Від імені опозиційного кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської до Верховного суду країни подана скарга про визнання президентських виборів недійсними.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Захід”.

Скаргу подав адвокат Максим Знак, який представляє інтереси Тихановської.

“Скарга подана. Рішення про початок провадження буде протягом 3 днів”, – заявили в об’єднаному штабі опозиції.

Суть вимог пояснила в Facebook довірена особа Тихановської – Ольга Ковалькова.

“Суть вимоги: скасувати рішення ЦВК від 14 серпня 2020 року і визнати вибори президента Республіки Білорусь, що відбулися 9 серпня 2020 року, недійсними”, – зазначила вона.

Ковалькова уточнила, що до Верховного суду Білорусі були подані “тисячі документів, що підтверджують систематичні порушення, допущені від початку кампанії і до дня голосування”.

“Основне порушення – це фальсифікація підсумкових протоколів голосування, де кількість тих, хто проголосував за Світлану Тихановську, в рази менша за тих, хто підтвердив свій голос у колективному зверненні. Ми продовжуємо використовувати всі механізми захисту голосів виборців і нашої перемоги”, – підсумувала Ковалькова.

Як інформує “Інтерфакс-Захід”, напередодні екскандидат у президенти Білорусі Анна Канопацька також подала до Верховного суду скаргу на визнання недійсними виборів.

Раніше всі кандидати в президенти, за винятком Олександра Лукашенка, подали в ЦВК скарги на підсумки виборів. ЦВК відхилила всі скарги.

Варто відзначити, що в Білорусі вже понад тиждень тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.

Всього під час акцій протесту були затримані близько 7 тисяч осіб. Відомо про трьох загиблих.

З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.