Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Захід”.
Скаргу подав адвокат Максим Знак, який представляє інтереси Тихановської.
“Скарга подана. Рішення про початок провадження буде протягом 3 днів”, – заявили в об’єднаному штабі опозиції.
Суть вимог пояснила в Facebook довірена особа Тихановської – Ольга Ковалькова.
“Суть вимоги: скасувати рішення ЦВК від 14 серпня 2020 року і визнати вибори президента Республіки Білорусь, що відбулися 9 серпня 2020 року, недійсними”, – зазначила вона.
Ковалькова уточнила, що до Верховного суду Білорусі були подані “тисячі документів, що підтверджують систематичні порушення, допущені від початку кампанії і до дня голосування”.
“Основне порушення – це фальсифікація підсумкових протоколів голосування, де кількість тих, хто проголосував за Світлану Тихановську, в рази менша за тих, хто підтвердив свій голос у колективному зверненні. Ми продовжуємо використовувати всі механізми захисту голосів виборців і нашої перемоги”, – підсумувала Ковалькова.
Як інформує “Інтерфакс-Захід”, напередодні екскандидат у президенти Білорусі Анна Канопацька також подала до Верховного суду скаргу на визнання недійсними виборів.
Раніше всі кандидати в президенти, за винятком Олександра Лукашенка, подали в ЦВК скарги на підсумки виборів. ЦВК відхилила всі скарги.
Варто відзначити, що в Білорусі вже понад тиждень тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, котрий займає цю посаду з 1994 року.
Президентські вибори відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1 % виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12 %.
Всього під час акцій протесту були затримані близько 7 тисяч осіб. Відомо про трьох загиблих.
З 13 серпня протести почалися на багатьох білоруських підприємствах.
- 14 серпня опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Представники білоруської опозиції заявили, що виступають за “хороші відносини” як з країнами Євросоюзу, так і з Росією.
- 15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.
- 19 серпня Європейська рада оприлюднила заяву, згідно з якою Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.