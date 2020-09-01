Як відомо, у липні Тихановська зіткнулася з критикою на свою адресу після того, як не відповіла на запитання щодо Криму. В інтерв’ю виданню “Медуза” Тихановська заявила: “Я розумію, що питання про Крим розколює суспільство. А мені не хотілося б необережними словами когось відштовхнути”.

Згодом в інтерв’ю для Euroradio тоді ще кандидатка в президенти сказала: ”Юридично Крим український, а фактично — російський”.

Литовські журналісти знову попросили політикиню висловити свою позицію щодо Криму, наголосивши, що литовці хотіли б знати її. Цього разу вона заявила, що раніше озвучена нею теза є такою, “яка прийнята в Білорусі”.

“Коли я була претендентом в кандидати, або кандидатом у президенти, я озвучувала позицію, яка у нас прийнята в Білорусі, що Крим “de jure” український, а “de facto” — російський. Ми ж розуміємо, що існують міжнародні закони, і що Крим відійшов іншій державі в суперечність з цими законами”, — сказала вона.

При цьому вона наголосила, що питання Криму — не на часі для Білорусі.

“Але знову ж таки у нас завдання стоїть – розібратися з ситуацією в Білорусі, те, що хвилює наш народ, це нові, чесні вибори. Ситуація з Кримом дуже складна, і у білорусів різні погляди на це питання і ми б не хотіли, щоб це питання якось роз’єднало нас”, — додала Тихановська.

Раніше Тихановська заявила, що бачить Росію учасницею переговорного процесу для розв’язання політичної кризи в Білорусі в разі, якщо виникне необхідність міжнародного посередництва.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Згодом Литва надала політичний притулок ще одинадцяти громадянам Білорусі.