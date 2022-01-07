Торік Тім Кук заробив у 1 400 разів більше середнього працівника Apple

Про це повідомляє британська інформаційна агенція Reuters.
У 2021 році середня зарплата співробітників становила 68 254 долари, зазначили в компанії Apple.
Середня заробітна плата у 2020 році становила 57 783 долари. У той час, як зарплата Кука була у 256 разів більшою.
Дохід Apple зріс до 365,82 мільярдів доларів, більш ніж на 30% у 2021 році, а ринкова капіталізація акцій компанії ненадовго перевищила 3 трильйони доларів.
Кук, чия зарплата залишилася на рівні 3 мільйонів доларів, отримав 82,3 мільйона доларів за акції, 12 мільйонів доларів за досягнення цілей Apple і 1,4 мільйона доларів за авіаперевезення, страхові премії тощо.
Загалом він заробив 98,7 мільйона доларів проти 14,8 мільйона доларів у 2020 році.
Кук очолив компанію в серпні 2011 року після того, як співзасновник Apple Стів Джобс пішов у відставку. З того часу акції виросли більш ніж на 1000%.
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