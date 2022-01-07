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Торік Тім Кук заробив у 1 400 разів більше середнього працівника Apple

Заробітна плата керівника компанії Apple Тіма Кука у 2021 році була в 1 447 разів більшою, ніж зарплата середньостатистичного працівника технологічного гіганта.

Субота, 8 січня 2022, 00:15
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Про це повідомляє британська інформаційна агенція Reuters.

У 2021 році середня зарплата співробітників становила 68 254 долари, зазначили в компанії Apple.

Середня заробітна плата у 2020 році становила 57 783 долари. У той час, як зарплата Кука була у 256 разів більшою.

Дохід Apple зріс до 365,82 мільярдів доларів, більш ніж на 30% у 2021 році, а ринкова капіталізація акцій компанії ненадовго перевищила 3 ​​трильйони доларів.

Кук, чия зарплата залишилася на рівні 3 мільйонів доларів, отримав 82,3 мільйона доларів за акції, 12 мільйонів доларів за досягнення цілей Apple і 1,4 мільйона доларів за авіаперевезення, страхові премії тощо.

Загалом він заробив 98,7 мільйона доларів проти 14,8 мільйона доларів у 2020 році.

Кук очолив компанію в серпні 2011 року після того, як співзасновник Apple Стів Джобс пішов у відставку. З того часу акції виросли більш ніж на 1000%.

Теги: Apple, акції, заробітна плата, Тім Кук

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