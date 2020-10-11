Про це повідомляється у доповіді, опублікованій пресслужбою Білого дому.
“Цього вечора я радий повідомити, що на додаток до того, що президент відповідає критеріям Центрів по контролю і профілактиці захворювань, дозволяє безпечне припинення ізоляції, ранковий тест показав, що президент більше не становить небезпеки для інших в плані передачі [COVID-19] “, – йдеться в тексті доповіді.
Також Конлі зазначив, що завдяки різноманітності високоякісних тестів, більше немає підстав говорити про активне розмноження вірусу.
Він запевнив, що лікарі продовжують стежити за станом здоров’я Трампа під час його повернення до активного графіку.
- 2 жовтня повідомляли, що у президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 6 жовтня повідомлялося, що Дональда Трампа вже виписали з медичного центру, де йому надавали необхідне лікування. Зазначалося, що, незважаючи на коронавірус, він повернеться до публічних заходів у суботу, 10 жовтня.
- 11 жовтня Дональд Трамп вперше після діагностування у нього коронавірусу COVID-19 та госпіталізації з’явився на публіці.