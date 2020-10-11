Лікуючий лікар президента США Дональда Трампа Шон Конлі заявив, що голова Білого дому перехворів на коронавірус і більше не заразний.

Про це повідомляється у доповіді, опублікованій пресслужбою Білого дому.

“Цього вечора я радий повідомити, що на додаток до того, що президент відповідає критеріям Центрів по контролю і профілактиці захворювань, дозволяє безпечне припинення ізоляції, ранковий тест показав, що президент більше не становить небезпеки для інших в плані передачі [COVID-19] “, – йдеться в тексті доповіді.

Також Конлі зазначив, що завдяки різноманітності високоякісних тестів, більше немає підстав говорити про активне розмноження вірусу.

Він запевнив, що лікарі продовжують стежити за станом здоров’я Трампа під час його повернення до активного графіку.