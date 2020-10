Про це повідомляє The Hill.

Біля входу в західне крило Білого дому, де розташовано Овальний кабінет, вже несе охорону морський піхотинець. Це означає, що президент США на робочому місці.

WATCH: A Marine stands outside the entrance to the West Wing, signaling that President Trump is at work inside the Oval Office. https://t.co/BOsdmenKkG pic.twitter.com/6NbPNvIgrH

— The Hill (@thehill) October 7, 2020