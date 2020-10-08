Президент США Дональд Трамп повернувся на роботу в Овальний кабінет, який знаходиться в Білому домі.

Про це повідомляє The Hill.

Біля входу в західне крило Білого дому, де розташовано Овальний кабінет, вже несе охорону морський піхотинець. Це означає, що президент США на робочому місці.

WATCH: A Marine stands outside the entrance to the West Wing, signaling that President Trump is at work inside the Oval Office. https://t.co/BOsdmenKkG pic.twitter.com/6NbPNvIgrH — The Hill (@thehill) October 7, 2020

На запит журналістів, в Білому домі пояснили, що Трамп отримав інформацію про ураган “Дельта”, а також про переговори з Конгресом стосовно заходів щодо стимулювання економіки.

З огляду на те, що у Трампа в крові вже є антитіла до коронавірусу, йому дозволили повернутися в Овальний кабінет. При цьому, ніхто не відміняв рекомендацію щодо того, що пацієнти з коронавірусом повинні залишатися на самоізоляції щонайменше 10 днів, аби мінімізувати ризик зараження інших людей.

Очільник адміністрації Білого дому Марк Медоуз заявив, що Білий дім вводить протоколи безпеки, щоб гарантувати захист співробітників. Тим, хто безпосередньо взаємодіє з Трампом, видали засоби індивідуального захисту: маски і окуляри.

“Доступ до Овального кабінету строго обмежений”, – повідомив він.

Напередодні Медоуз розповідав, що Трамп хотів повернутися в Овальний кабінет вже на наступний день після госпіталю, але йому не дозволили. Після консультацій з медиками було прийнято рішення ввести спеціальний протокол безпеки на території Білого дому.

До цього Трамп працював в кабінеті на території резиденції, де був на самоізоляції разом з Меланією, своєю дружиною.