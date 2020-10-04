Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Факт захворювання Крісті підтвердив у своєму Twitter.

“Я щойно отримав повідомлення про те, що інфікований COVID-19. Я хочу подякувати всім моїм друзів і колегам, які цікавилися, як я себе почував в останні день або два. Сьогодні я отримаю медичну допомогу і триматиму всіх в курсі мого стану”, – написав він.

Згодом політик уточнив, що після консультацій із лікарями погодився на госпіталізацію в якості “запобіжного заходу”, оскільки у нього астма. Крісті зазначив, що зараз “почувається добре” і має “лише легкі симптоми” коронавірусу.

У коментарі CNN колишній губернатор підтвердив, що вирішив перебувати під наглядом лікарів у медзакладі. За словами Крісті, з симптомів у нього поки спостерігається невисока температура.

Політик вже почав курс лікування ремдесивіром.

Кріс Крісті входив у групу людей, які допомагали Дональду Трампу підготуватися до перших теледебатів із кандидатом у президенти США від Демократичної партії Джо Байденом. Дебати відбулися у вівторок, 29 вересня, в Клівленді (штат Огайо).

Після того, як у Трампа виявили COVID-19, Крісті разом із іншими членами його передвиборного штабу пройшов тестування.

За даними журналістів, Крісті і команда радників провели зустрічі з Трампом у минулі неділю і понеділок у Білому домі (для підготовки до дебатів). Повідомляється, що під час цих зустрічей ніхто з них не носив захисні маски в приміщенні.

Варто відзначити, що коронавірус був виявлений й у інших членів групи з підготовки до дебатів і найближчого оточення Трампа. Зокрема, захворіла Келліенн Конуей – колишня радниця Білого дому. Вона також допомагала з підготовкою до дебатів.

Крім того, коронавірус діагностували у керівника виборчого штабу Трампа – Білла Степіена.

У четвер стало відомо, що захворіла помічниця Трампа – Хоуп Хікс. Раніше вона разом із великою групою членів штабу і сім’єю Трампа літала на дебати в Клівленд і назад. При цьому захисну маску Хікс не використовувала.

Хвороба Трампа тепер ставить під сумнів можливість проведення в призначені терміни наступних дебатів із Байденом, що заплановані на 15 жовтня.