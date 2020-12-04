Про це він поінформував під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.
Шмигаль підтвердив, що в грудні посилювати карантинні обмеження не планується. Він зазначив, що якщо буде погіршення ситуації, то питання локдауну “може бути піднято на початку січня”.
При цьому навіть при більш жорстких карантинних обмеженнях зупиняти роботу громадського транспорту в містах, а також діяльність авіакомпаній і залізниці не планується.
Шмигаль наголосив, що транспорт не є основним джерелом активного поширення епідемії коронавірусу COVID-19.
“Чи працюватиме транспорт? Так, транспорт буде працювати. І авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт закривати не планується навіть при більш жорсткому карантинному обмеженні. Всі наукові дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом активного поширення цієї пандемії”, – заявив Шмигаль.
Варто зазначити, що раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що під час консультацій щодо введення локдауну обмеження роботи транспорту не розглядається.
- Міністерство охорони здоров’я України рекомендуватиме Уряду ввести жорсткий карантин (локдаун) на початку січня 2021 року терміном на три тижні.
- Кабінет Міністрів України вирішив не продовжувати карантин вихідного дня. По всій країні будуть діяти обмеження помаранчевої зони.
- Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що локдаун (жорсткий карантин) в Україні через ситуацію з епідемією коронавірусу COVID-19 у будь-якому разі буде запроваджений. Зараз вирішується питання, коли саме.
- Майже 60% українців підтримують запровадження локдауну (жорстких карантинних обмежень) на новорічні свята. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.