Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в разі посилення карантину транспорт в країні працюватиме.

Про це він поінформував під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

Шмигаль підтвердив, що в грудні посилювати карантинні обмеження не планується. Він зазначив, що якщо буде погіршення ситуації, то питання локдауну “може бути піднято на початку січня”.

При цьому навіть при більш жорстких карантинних обмеженнях зупиняти роботу громадського транспорту в містах, а також діяльність авіакомпаній і залізниці не планується.

Шмигаль наголосив, що транспорт не є основним джерелом активного поширення епідемії коронавірусу COVID-19.

“Чи працюватиме транспорт? Так, транспорт буде працювати. І авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт закривати не планується навіть при більш жорсткому карантинному обмеженні. Всі наукові дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом активного поширення цієї пандемії”, – заявив Шмигаль.

Варто зазначити, що раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що під час консультацій щодо введення локдауну обмеження роботи транспорту не розглядається.