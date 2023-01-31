Про це інформує CNN.
Сунак наголосив, що “тривала тупикова ситуація” у протистоянні Москви з Україною “піде тільки на користь Росії”.
Глава уряду дійшов такого висновку після перегляду підходу Великої Британії до війни після того, як став прем’єр-міністром у жовтні минулого року, додавши, що це змусило його вирішити, що існує “можливість прискорити” британську підтримку Україні.
Це дало б Києву найбільші шанси на успіх і максимально використало вікно можливостей, коли російські війська залишалися на задньому плані”, – пояснив він.
Ця нова стратегія Сполученого Королівства щодо прискорення підтримки також включатиме посилення дипломатичних зусиль і планування відновлення країни після війни, додав прем’єр-міністр.
Раніше у Великій Британії зазначили, що сподіваються надати Україні танки Challenger 2 наприкінці березня.
Тоді як 21 січня Велика Британія передала Україні гелікоптери Sea King, що здатні “полювати” на субмарини. Техніка вже прибула в Україну.
- 31 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна розраховує отримати від 120 до 140 сучасних західних танків у межах “першої хвилі” постачання із 12 країн.
- 19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини підписали “Талліннську декларацію”, зобов’язуючись надавати подальшу військову допомогу Україні у повномасштабній війні з Росією.
- Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про нові постачання засобів протиповітряної оборони для України. Зокрема про надання батареї ЗРК Patriot та систем NASAMS.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав оголошення Німеччиною танків Leopard 2 Україні, заявивши, що це “суттєво посилить бойові можливості” ЗСУ.