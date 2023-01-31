Про це інформує CNN.

Сунак наголосив, що “тривала тупикова ситуація” у протистоянні Москви з Україною “піде тільки на користь Росії”.

Глава уряду дійшов такого висновку після перегляду підходу Великої Британії до війни після того, як став прем’єр-міністром у жовтні минулого року, додавши, що це змусило його вирішити, що існує “можливість прискорити” британську підтримку Україні.

Це дало б Києву найбільші шанси на успіх і максимально використало вікно можливостей, коли російські війська залишалися на задньому плані”, – пояснив він.

Ця нова стратегія Сполученого Королівства щодо прискорення підтримки також включатиме посилення дипломатичних зусиль і планування відновлення країни після війни, додав прем’єр-міністр.

Раніше у Великій Британії зазначили, що сподіваються надати Україні танки Challenger 2 наприкінці березня.

Тоді як 21 січня Велика Британія передала Україні гелікоптери Sea King, що здатні “полювати” на субмарини. Техніка вже прибула в Україну.