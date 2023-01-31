31 січня на засіданні уряду, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав пришвидшити надання допомоги Україні, оскільки тривала безвихідна ситуація на фронті піде на користь лише РФ.

Про це інформує CNN.

Сунак наголосив, що “тривала тупикова ситуація” у протистоянні Москви з Україною “піде тільки на користь Росії”.

Глава уряду дійшов такого висновку після перегляду підходу Великої Британії до війни після того, як став прем’єр-міністром у жовтні минулого року, додавши, що це змусило його вирішити, що існує “можливість прискорити” британську підтримку Україні.

Це дало б Києву найбільші шанси на успіх і максимально використало вікно можливостей, коли російські війська залишалися на задньому плані”, – пояснив він.

Ця нова стратегія Сполученого Королівства щодо прискорення підтримки також включатиме посилення дипломатичних зусиль і планування відновлення країни після війни, додав прем’єр-міністр.

Раніше у Великій Британії зазначили, що сподіваються надати Україні танки Challenger 2 наприкінці березня.

Тоді як 21 січня Велика Британія передала Україні гелікоптери Sea King, що здатні “полювати” на субмарини. Техніка вже прибула в Україну.