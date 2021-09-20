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ТСК щодо «вагнерівців» заслухає Єрмака, якщо «буде потреба», – Безугла

Парламентська Тимчасова слідча комісія (ТСК) у справі "вагнерівців" викличе очільника Офісу президента Андрія Єрмака, якщо “буде потреба”.

Понеділок, 20 вересня 2021, 18:58

Про це під час брифінгу заявила голова ТСК Мар’яна Безугла.

Спочатку Безугла ухилялася від відповіді на питання щодо ймовірного виклику Єрмака, але потім зазначила, що це відбудеться, якщо “буде потреба”.

“Зараз ми вивчаємо ті чи інші обставини та знаходимо рішення на оперативному рівні. Якщо буде потреба (заслухати Єрмака, – ред.) – ми проінформуємо”, – сказала Безугла.

На уточнювальне питання, чи хотіла б вона, як голова ТСК, заслухати Єрмака, Безугла наголосила, що це оцінювальне судження.

Крім того, голову комісії запитали, чи пропонував хтось з членів ТСК заслухати Єрмака, чи велися про це розмови. Однак вона не відповіла прямо, додавши, що “розмови велися різні”, адже члени ТСК “у постійній дискусії”.

Раніше повідомлялося, що Тимчасова слідча комісія не викликатиме президента Володимира Зеленського та очільника ОПУ Андрія Єрмака. Безугла заявила, що “рішення приймалися не на тому рівні”. Ще в червні  “Європейська Солідарність” вимагала цього.

Також очільниця ТСК повідомляла, що спецслужби Росії могли простежити частину заходів спецслужб та розвідки України щодо приватної військової компанії “Вагнер”, а також ініціювати власну операцію.

Раніше Безугла заявляла, що найманці довгий час не видавали себе. Коли це почало відбуватися, передбачувано, у справу втрутилися вже російські спецслужби.

Сьогодні нардеп від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький заявив, що на колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу здійснюється тиск з боку влади.

Теги: Офіс Президента, Андрій Єрмак, вагнерівці, ТСК

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