ТСК щодо «вагнерівців» заслухає Єрмака, якщо «буде потреба», – Безугла

Про це під час брифінгу заявила голова ТСК Мар’яна Безугла.

Спочатку Безугла ухилялася від відповіді на питання щодо ймовірного виклику Єрмака, але потім зазначила, що це відбудеться, якщо “буде потреба”.

“Зараз ми вивчаємо ті чи інші обставини та знаходимо рішення на оперативному рівні. Якщо буде потреба (заслухати Єрмака, – ред.) – ми проінформуємо”, – сказала Безугла.

На уточнювальне питання, чи хотіла б вона, як голова ТСК, заслухати Єрмака, Безугла наголосила, що це оцінювальне судження.

Крім того, голову комісії запитали, чи пропонував хтось з членів ТСК заслухати Єрмака, чи велися про це розмови. Однак вона не відповіла прямо, додавши, що “розмови велися різні”, адже члени ТСК “у постійній дискусії”.

Раніше повідомлялося, що Тимчасова слідча комісія не викликатиме президента Володимира Зеленського та очільника ОПУ Андрія Єрмака. Безугла заявила, що “рішення приймалися не на тому рівні”. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.