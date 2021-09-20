ТСК щодо «вагнерівців» заслухає Єрмака, якщо «буде потреба», – Безугла

Про це під час брифінгу заявила голова ТСК Мар’яна Безугла.
Спочатку Безугла ухилялася від відповіді на питання щодо ймовірного виклику Єрмака, але потім зазначила, що це відбудеться, якщо “буде потреба”.
“Зараз ми вивчаємо ті чи інші обставини та знаходимо рішення на оперативному рівні. Якщо буде потреба (заслухати Єрмака, – ред.) – ми проінформуємо”, – сказала Безугла.
На уточнювальне питання, чи хотіла б вона, як голова ТСК, заслухати Єрмака, Безугла наголосила, що це оцінювальне судження.
Крім того, голову комісії запитали, чи пропонував хтось з членів ТСК заслухати Єрмака, чи велися про це розмови. Однак вона не відповіла прямо, додавши, що “розмови велися різні”, адже члени ТСК “у постійній дискусії”.
Раніше повідомлялося, що Тимчасова слідча комісія не викликатиме президента Володимира Зеленського та очільника ОПУ Андрія Єрмака. Безугла заявила, що “рішення приймалися не на тому рівні”. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.
Також очільниця ТСК повідомляла, що спецслужби Росії могли простежити частину заходів спецслужб та розвідки України щодо приватної військової компанії “Вагнер”, а також ініціювати власну операцію.
Раніше Безугла заявляла, що найманці довгий час не видавали себе. Коли це почало відбуватися, передбачувано, у справу втрутилися вже російські спецслужби.
Сьогодні нардеп від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький заявив, що на колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу здійснюється тиск з боку влади.
- Нагадаємо, 10 вересня ТСК мала оприлюднити частину висновків щодо справи “вагнерівців”. О 15:30 розпочалося закрите засідання ТСК. На брифінгу, який відбувся посеред засідання, Безугла оголосила деякі вже наявні висновки ТСК. Основні тези, озвучені головою ТСК — в матеріалі “Україна не планувала примусову посадку літака з “вагнерівцями”, але намагалася витягти їх з Росії — ТСК”.
- Печерський райсуд Києва зобов’язав Офіс генерального прокурора відкрити провадження щодо бездіяльності Державного бюро розслідувань у справі стосовно “вагнергейту”.
- Про те, що раніше було відомо про спецоперацію з “вагнерівцями” — за посиланням.