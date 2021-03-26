У «Бабиному Яру» зводять синагогу, яка за документами МАФ

На території Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр” зводять каркас майбутньої синагоги в ареолі православного та єврейського кладовищ.

Про це повідомляє столичне видання Big Kyiv.

Зазначається, що синагогу зводять у межах підготовки до 80-х роковин з часу трагедії. На цей час закладено своєрідний фундамент та балки для зведення стін. Відкрити синагогу планують вже у квітні.

За даними видання, до будівництва цього приватного об’єкта дотичні російські мільярдери єврейського походження, які ведуть успішно бізнес у путінській Росії. Спорудження відбувається під постійним наглядом охорони.

Водночас єврейська громада на чолі з Йосифом Зісельсом заявила, що ця ділянка є частиною православного кладовища, а це означає, що будувати синагогу там неприпустимо.

“Єврейська релігійна традиція однозначно забороняє будь-яке будівництво на місцях кладовищ і масових поховань. Спроба побудувати синагогу на землі православного кладовища є образою єврейських духовних і моральних цінностей, а також відвертою провокацією проти православних вірян“, – сказав Зісельс.

План розвитку заповідника підтверджує, що територія колишнього Кирилівського православного кладовища є одним з найдавніших київських некрополів. Крім того, вона є охоронною зоною, в якій будувати не можна.

“Автори приватного проєкту хотіли довести, що там немає поховань та організували посеред зими розкопки орієнтовно на глибині 1,5 метра і натрапили на рештки людського черепа. Замість того, щоб викликати поліцію при виявленні людських решток, вони повернули череп назад і засипали землею”, – розповів співробітник заповідника, науковець Михайло Гутор.

Відомо, що розкопки наприкінці грудня-початку січня доручили приватному підприємству “Пам’ять і слава”, а не авторитетному державному Інституту археології. Водночас з адміністрацією заповідника “Бабин Яр” щодо будівництва синагоги ніхто не радився. Їхню позицію не враховували.

У заповіднику кажуть, згідно з проєктом документів синагога значиться як мала архітектурна форма (МАФ). Однак дозвіл на її зведення видав особисто міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко й міський Департамент охорони культурної спадщини КМДА.