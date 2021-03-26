У «Бабиному Яру» зводять синагогу, яка за документами МАФ

Про це повідомляє столичне видання Big Kyiv.
Зазначається, що синагогу зводять у межах підготовки до 80-х роковин з часу трагедії. На цей час закладено своєрідний фундамент та балки для зведення стін. Відкрити синагогу планують вже у квітні.
За даними видання, до будівництва цього приватного об’єкта дотичні російські мільярдери єврейського походження, які ведуть успішно бізнес у путінській Росії. Спорудження відбувається під постійним наглядом охорони.
Водночас єврейська громада на чолі з Йосифом Зісельсом заявила, що ця ділянка є частиною православного кладовища, а це означає, що будувати синагогу там неприпустимо.
“Єврейська релігійна традиція однозначно забороняє будь-яке будівництво на місцях кладовищ і масових поховань. Спроба побудувати синагогу на землі православного кладовища є образою єврейських духовних і моральних цінностей, а також відвертою провокацією проти православних вірян“, – сказав Зісельс.
План розвитку заповідника підтверджує, що територія колишнього Кирилівського православного кладовища є одним з найдавніших київських некрополів. Крім того, вона є охоронною зоною, в якій будувати не можна.
“Автори приватного проєкту хотіли довести, що там немає поховань та організували посеред зими розкопки орієнтовно на глибині 1,5 метра і натрапили на рештки людського черепа. Замість того, щоб викликати поліцію при виявленні людських решток, вони повернули череп назад і засипали землею”, – розповів співробітник заповідника, науковець Михайло Гутор.
Відомо, що розкопки наприкінці грудня-початку січня доручили приватному підприємству “Пам’ять і слава”, а не авторитетному державному Інституту археології. Водночас з адміністрацією заповідника “Бабин Яр” щодо будівництва синагоги ніхто не радився. Їхню позицію не враховували.
У заповіднику кажуть, згідно з проєктом документів синагога значиться як мала архітектурна форма (МАФ). Однак дозвіл на її зведення видав особисто міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко й міський Департамент охорони культурної спадщини КМДА.
Чому проєкт меморіалу “Бабин Яр” критикують?
Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр” в Україні заснували у 2016 році. За планом у 2023 році на місці урочища Бабин Яр у Києві мали відкрити меморіал із музеєм і дослідницькою зоною.
Однак проєкт розкритикували через те, що він фінансується російськими олігархами Михайлом Фрідманом та Ґєрманом Ханом. Вони вирішили поставити керівником Іллю Хржановського (російського режисера фільму “ДАУ. Дегенерація“).
Але торік у квітні в Мережі розгорівся гучний скандал через залучення до фільмування стрічки “Дау. Дегенерація” Хржановського немовлят з українських дитячих будинків.
На тлі скандалу спливло, що Хржановський також є художнім керівником Меморіального центру “Бабин Яр”. Почалося публічне обговорення запропонованої ним концепції меморіалу.
В її основі “поєднання перформативних та дослідницьких практик”. Головна мета таких практик – “погляд людини на себе крізь гіперреальність”. Для цього відвідувач майбутнього музею має пройти крізь такі простори як “зона особистих історій”, “історична наративна зона Бабин Яр”, “ритуальна їдальня” чи ж “молитовна зала”. На відвідувача мають впливати звуки та запахи, відчуття вологості та непевність щодо довжини маршруту.
Якийсь відрізок маршруту доведеться пройти у повній мовчанці, але при цьому й зробити свій “етичний вибір”, за прикладами “Стенфордського тюремного експерименту”, чи ж експериментів “доброго самаритянина” або “апатичного спостерігача”. До внесених Хржановським ідей є чимало етичних запитань, як і до фільму “Дау. Дегенерація”.
Чому саме — #Букви розповідали у матеріалі.
Кілька десятків культурних діячів та народні депутати зверталися до Меморіального центру “Бабин Яр” з вимогою звільнити скандального режисера з посади художнього керівника центру.
Через ситуацію навколо режисера з РФ колишній головний історик проєкту Меморіального центру “Бабин Яр” Карел Беркгоф заявив, що більше не може публічно підтримувати його “з етичних міркувань”.
Сам Хржановський відповів на критику, звинувативши тих, хто виступає проти його концепції, в антисемітизмі. До того ж, на його думку, скандали довкола його проєктів влаштовує “злочинна група”.
“У Росії це робить держава, а в Україні – група осіб, яким більше підходить назва “організована злочинна група”. Люди, що підігрівають скандали і інсинуації навколо проєкту, відкидають Україну від її європейського шляху в середньовіччя”, – заявив Хржановський.
В кінці липня відбулася вебконференція за участю президента України Володимира Зеленського, мера Києва Віталія Кличка, членів наглядової ради фонду “Меморіал Голокосту “Бабин Яр” і міжнародних партнерів, присвячена будівництву меморіалу. Зазначимо, що одним з членів наглядової ради є брат мера столиці Володимир Кличко.
Під час зустрічі Зеленський виступив на підтримку проєкту меморіалу.
При цьому у пресрелізі Меморіального центру не було зазначено, про який саме проєкт йдеться. Колишній голова Інституту національної пам’яті, нардеп від “Європейської Солідарності” Володимир В’ятрович пояснив, що глава держави підтримав альтернативний проєкт меморіалізації Бабиного Яру, запропонований Хржановським.
- 4 лютого правоохоронці закрили кримінальну справу щодо можливого катування немовлят з українських дитячих будинків під час зйомок фільму “ДАУ. Дегенерація“ російського режисера Іллі Хржановського.